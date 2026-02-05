  • Články
Bratislava

Premiér: Som skeptický, EK nepočúva výhrady o rozdieloch v cenách energií

  • DNES - 16:20
  • Bratislava
Premiér: Som skeptický, EK nepočúva výhrady o rozdieloch v cenách energií

Podľa premiéra v rámci rozdielov cien elektrickej energie v Európe "všetko zostane tak ako doteraz."

Európska komisia (EK) ani Európska rada (ER) vôbec nepočúvajú výhrady o obrovských rozdieloch v cenách elektrickej energie v Európe. Na tento problém pritom upozorňujú viaceré krajiny EÚ vrátane Slovenska a navrhujú aj rôzne riešenia. Vyhlásil to premiér Robert Fico (Smer-SD) v Národnej rade (NR) SR počas pravidelnej štvrtkovej Hodiny otázok na členov vlády.

Odpovedal počas nej aj na otázku koaličného poslanca Ivana Hazuchu (Smer-SD): „Vážený pán predseda vlády, aké sú vaše očakávania od neformálneho samitu Európskej rady, ktorého témou má byť konkurencieschopnosť EÚ?“

Fico uviedol, že v súvislosti s prípravou budúcotýždňového summitu telefonicky hovoril aj s predsedom ER Antóniom Costom. Zároveň však upozornil, že ide o neformálny summit, ktorý nebude mať žiadne závery a je pred ním „veľmi skeptický“.

Absolútne nepočúva EK, ale ani celá ER, aké sú obrovské rozdiely v cenách elektrickej energie v Európe. Pýtame sa prečo, ak sme krajina, ktorá v podstate pri výrobe elektrickej energie nespôsobuje žiadne emisie, pretože absolútna väčšina elektrickej energie, ak si zoberieme Slovenské elektrárne, je vyrábaná z jadra a z vody, máme platiť na burze niekde v Lipsku za 1 megawatt okolo 100 eur, kým v iných častiach Európy iné burzy stanovujú úplne iné ceny?“ spýtal sa premiér.

Predsedovi ER podľa vlastných slov navrhoval, že by sa malo hovoriť o radikálnych zásahoch najmä do systému emisných povoleniek (ETS). Prístupy pritom môžu byť rôzne. „My hovoríme o štvor- až päťročných prázdninách, kedy by sa tento systém neuplatňoval, čo by výrazne pomohlo pri znižovaní cien elektrickej energie,“ priblížil Fico. Pripomenul tiež český návrh na zastropovanie cien emisných povoleniek napríklad na úrovni 30 eur. Ich aktuálna cena je pritom okolo 80 až 90 eur.

No zdá sa mi, že opäť všetko zostane tak ako doteraz, pretože niekomu systém emisných povoleniek, na ktorých sa neuveriteľne zarába, vyhovuje. Výsledkom bude, že celá východná Európa, vrátane Talianska, bude naďalej trpieť podstatne vyššími cenami elektrickej energie, ako to je v iných častiach EÚ,“ doplnil predseda vlády.

Avizoval, že sa spolu s ďalšími premiérmi plánuje stretnúť ešte pred neformálnym summitom 12. februára. „Chceme vytvoriť tlak na to, aby sme na najbližšom formálnom summite, ktorý bude v marci tohto roku, požiadali Európsku radu zaradiť do záverov už konkrétne opatrenia,“ doplnil Fico.

Zdroj: Info.sk, TASR
