Raši: Opozícia ukazuje, že jej nejde o vecnú debatu, ale o umelú obštrukciu

  • DNES - 16:11
  • Bratislava
Aj demokratická obštrukcia musí mať svoje hranice, pripomína Richard Raši.

Opozícia ukazuje, že jej nejde o odbornú diskusiu a vecnú debatu, ale o čistú, umelú obštrukciu. Uviedol to predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) pre TASR k rokovaniu o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde. Parlament už rozpravu k odvolávaniam ukončil okolo 11.00 h, potom začali vystupovať navrhovatelia „so zaujatím stanoviska“ k návrhom. Zatiaľ svoje vystúpenie dokončil len prvý z navrhovateľov.

To, čo vidíme teraz, násilné a nezmyselné naťahovanie záverečných slov predkladateľov na celé hodiny, nemá s parlamentnou kultúrou nič spoločné. Akúkoľvek kritiku opozície odmietam. Aj demokratická obštrukcia musí mať svoje hranice a títo poslanci by si mali konečne uvedomiť, kde končí politika a začína zodpovednosť voči občanom,“ skonštatoval Raši pre TASR.

Poukázal na to, že parlament je na konci druhého rokovacieho týždňa a v programe je stále viac ako 140 neprerokovaných bodov. „Ide o reálne zákony, ktoré sa dotýkajú každodenného života ľudí na Slovensku. Sú tam desiatky poslaneckých návrhov, vrátane tých opozičných, ktorých prerokovanie je priamo blokované týmto deštruktívnym správaním,“ podotkol. Opozičníkov sa preto spýtal, či musia poslanecký mandát vykonávať takýmto spôsobom. „Zablokovaním základnej zákonodarnej funkcie parlamentu neškodíte koalícii, ale občanom, ktorí čakajú na riešenia svojich problémov,“ dodal.

To, kedy bude parlament o odvolávaniach hlasovať, sa bude podľa Rašiho odvíjať od dĺžky záverečných vystúpení navrhovateľov na vyslovenie nedôvery vláde a jednotlivým ministrov.

Parlament diskusiu k návrhom na odvolanie jednotlivých ministrov a vlády ukončil na návrh Rašiho. Do spoločnej rozpravy bolo prihlásených písomne ešte vyše 50 poslancov. Rokovanie sa začalo ešte v stredu (4. 2.) po 17.00 h. Po predstavení všetkých návrhov sa samotná diskusia odštartovala pred 22.00 h. Opozícia predčasné ukončenie rozpravy kritizovala. Hovorila o nerešpektovaní demokratických pravidiel.

Zdroj: Info.sk, TASR
