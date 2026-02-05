Kotlár sa dohodol s premiérom, zistenia o pandémii predstaví aj verejnosti
Splnomocnenec vlády SR pre preverenie procesu riadenia a manažovania zdrojov počas pandémie COVID-19 Peter Kotlár odprezentuje svoje zistenia vláde budúci týždeň.
Dohodol sa na tom s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Následne zistenia predstaví verejnosti. Vyplýva to zo stanoviska, ktoré poskytol pre TASR.
„Po osobnom stretnutí s predsedom vlády sme sa dohodli, že budúci týždeň odprezentujem svoje zistenia na vláde a potom ich predstavím aj verejnosti formou tlačovej besedy v Národnej rade SR,“ uviedol Kotlár pre TASR.
Splnomocnenec začiatkom týždňa informoval, že požiadal premiéra o možnosť prezentovať na stredajšom (4. 2.) rokovaní vlády závažné dôkazy, ktoré sa podľa jeho slov dlhodobo utajujú. Verejnosti ich chcel predstaviť vo štvrtok.
11-ročné dievča je už týždeň nezvestné, naposledy ho videli s matkou
11-ročná Laura sa už týždeň neozvala rodine. Polícia po nej vyhlásila pátranie.
Raši: Opozícia ukazuje, že jej nejde o vecnú debatu, ale o umelú obštrukciu
Aj demokratická obštrukcia musí mať svoje hranice, pripomína Richard Raši.
Žilinka počas hodiny otázok odmietol kritiku koaličných politikov
Generálny prokurátor odmieta aj vyjadrenia, že za zníženie miery odhaľovania korupcie môže prokuratúra.
SaS: Nákup hasičských áut za 46 miliónov eur je podvod
Strana SaS pre nákup hasičských áut zvolá výbor.