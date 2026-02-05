  • Články
Štvrtok, 5.2.2026
Žilinka počas hodiny otázok odmietol kritiku koaličných politikov

  • DNES - 16:05
Generálny prokurátor odmieta aj vyjadrenia, že za zníženie miery odhaľovania korupcie môže prokuratúra.

Generálny prokurátor Maroš Žilinka počas hodiny otázok v pléne Národnej rady (NR) SR odmietol kritiku koaličných politikov, že prokuratúra vstúpila do politického súboja.

Vyjadrenia niektorých politikov považuje Žilinka za výsmech odbornosti. „Prokurátor vykonáva dozor nad zachovávaním zákonnosti pred začatím trestného stíhania a počas prípravného konania,“ uviedol šéf prokuratúry s tým, že v tomto smere si orgány prokuratúry vykonávajú svoje povinnosti. Nemajú však dosah na kontrolu odhaľovania kriminality. Doplnil, že je to úlohou polície.

Rovnako tak odmietol aj politické reakcie obviňujúce prokuratúru zo vstupu do politického zápasu na strane opozície. Zastal sa aj bratislavského krajského prokurátora Rastislava Remetu, ktorý čelí kritike predsedu vlády Roberta Fica (Smer-SD) pre štvrtkovú tlačovú konferenciu, na ktorej prezentoval informácie o vyšetrovaní darovania vojenskej techniky Ukrajine.

Niektorí koaliční politici vrátane Fica kritizovali predstaviteľov prokuratúry v stredu (4. 2.) aj vo štvrtok. Fico v reakcii na tlačovú konferenciu Remetu uviedol, že sa pre opozíciu snaží prezentovať ako dobrý kandidát na ďalšieho generálneho prokurátora. Výsledky stíhania korupcie sú podľa niektorých koaličných predstaviteľov vizitkou samotnej prokuratúry.

Remeta vo štvrtok informoval, že orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia. Zastavením trestného stíhania alebo odmietnutím trestného oznámenia uzavreli prípady darovania stíhačiek MiG-29, protileteckého systému S-300 aj prípad vypovedania zmluvy s ruskou firmou zabezpečujúcou servis stíhačiek. Polícia naďalej vyšetruje odovzdanie technickej dokumentácie vojenskému atašé Ukrajiny.

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa Žilinku výrazne klesla. Informoval o tom v stredu. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Išlo o jednu z tém jeho tohtotýždňového stretnutia s Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
