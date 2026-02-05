  • Články
SaS: Nákup hasičských áut za 46 miliónov eur je podvod

  • DNES - 15:30
  • Bratislava
Strana SaS pre nákup hasičských áut zvolá výbor.

Nákup hasičských áut za 46 miliónov eur je podvod. Vyhlásil to poslanec Národnej rady (NR) SR Juraj Krúpa (SaS) na štvrtkovej tlačovej besede. Firma, ktorá zabezpečuje hasičské autá, je podľa Krúpu schránková firma, nemá žiadnu dielňu a preto za zákazkou môžu podľa neho byť podvodné schémy. Krúpa chce zároveň v tejto veci podať návrh na zvolanie mimoriadneho Výboru NR SR pre obranu a bezpečnosť, na ktorom bude žiadať poslanecký prieskum v Hasičskom a záchrannom zbore.

Tu mám faktúru za jedno hasičské vozidlo Scania od LRK Trading, ktoré si účtuje ministerstvu vnútra. Cena je 588.000 eur, ale zaujímavé na tejto faktúre, je to, že naspodku je napísané ‚pozor, zmena bankového účtu‘. Pohľadávka, ktorú osvedčuje táto faktúra, je postúpená faktorovi BFF Central Europe (...), sumu uvedenú na tejto faktúre zaplaťte na bankový účet,“ demonštroval Krúpa.

Podľa poslanca predala LRK Tranding pohľadávku Scanie novej spoločnosti minimálne za tri milióny eur. Ako Krúpa ďalej tvrdí, LRK Trading sa zadlžila novej spoločnosti a žiada od ministerstva vnútra, aby za hasičské autá platilo spoločnosti, ktorej je LRK Trading zadlžené. „Čiže firma, ktorá má zabezpečovať hasičské vozidlá z plánu obnovy pre ministerstvo vnútra vo výške 46 miliónov eur, peniaze nepotrebuje a rovno chce, aby boli posielané na iný účet inej spoločnosti. Z čoho potom bude platiť firma LRK Trading za hasičské vozidlá? Ako ich bude vyplácať tým firmám, ktoré ich skladajú a majú ich sem dovážať?“ uvažuje.

Firma, ktorej LRK Trading postúpila pohľadávku, je podľa informácií Krúpu firma, ktorá sa špecializuje na vymáhanie dlhov a údajne aj na skupovanie dlhov nemocníc. Podľa Krúpu by mal prípad vyšetriť Úrad boja proti organizovanej kriminalite a očakáva, že sa k tomu vyjadrí aj minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) a následne odstúpi z funkcie.

Poslankyňa Martina Bajo Holečková (SaS) doplnila, že podľa vyjadrenia MV sa týchto hasičských áut k 18. januáru dodalo 29, aj keď do konca minulého roka ich malo byť dodaných 40. Hasiči sa podľa nej na autá sťažujú, že sú nefunkčné a v praxi sa nepoužívajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
