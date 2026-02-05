  • Články
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Obce dolného Liptova upozornili na problémy po otvorení D1 Hubová - Ivachnová

  • DNES - 15:24
  • Ľubochňa
Obce dolného Liptova upozornili na problémy po otvorení D1 Hubová - Ivachnová

Starostovia dolnoliptovských obcí Ľubochňa, Hubová, Švošov a Stankovany upozorňujú na nepriaznivú dopravnú situáciu, ktorá v obciach nastane po otvorení diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová.

Predstavitelia obcí o tom informovali na štvrtkovej tlačovej konferencii v Ľubochni, kde sa nachádza podľa ich slov najkritickejšia križovatka v rámci dolného Liptova, na ktorej sa na štátnu cestu I/18 napájajú obyvatelia Ľubochne, Stankovian a Švošova. Starostovia odhadujú, že denne prechádza obcami okolo 20.000 vozidiel a výrazne viac počas sviatkov a prázdnin.

Predstavitelia samospráv kritizujú rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO), ktorý zrušil tender na výstavbu diaľničného úseku Turany - Hubová. „Realizácia sa tým predĺži minimálne o desať rokov, čo je veľmi dlhá doba, počas ktorej budeme musieť strpieť zvýšenú intenzitu dopravy v rámci dolného Liptova. Preto žiadame zodpovedné úrady, ÚVO a súdy, ktoré rozhodujú v danej veci, aby mysleli na občanov dolného Liptova, aby sa začala výstavba diaľnice v prospech občanov a širokej verejnosti zlepšovať,“ ozrejmil starosta obce Ľubochňa Peter Dávidík.

Podotkol, že otvorením tunela Višňové sa intenzita dopravy zvýšila minimálne o 15 percent a spustením diaľničného úseku D1 Hubová - Ivachnová sa násobne zvýši. „Dôvod je taký, že v Ružomberku určitú časť dopravy riadia svetelné križovatky a na diaľnici to bude plynulý tok motorových vozidiel, ktoré sa z dvoch pruhov presunú do jedného, čiže jednoznačne intenzita dopravy bude enormná,“ upozornil Dávidík.

Starosta Stankovian Vladimír Urban upozornil aj na časť obce Rojkov, ktorá leží na pravom brehu Váhu, kde cesta prvej triedy prechádza priamo cez miestnu časť. „Dynamické vplyvy dopravy poškodzujú majetok občanov a ohrozujú dosť vážne aj ich životy a zdravie. Už máme mnoho smrteľných nehôd práve v tejto časti z toho dôvodu, že intenzita cestnej premávky sa neustále zvyšuje,“ doplnil Urban.

Podľa starostu obce Švošov Milana Široňa je potrebné zvolať stretnutie s ministrom, štátnym tajomníkom a začať riešiť podporné veci, ktoré uľahčia túto situáciu pre občanov.

Hovorca Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Tomáš Ferenčák uviedol, že robia všetko preto, aby sa úsek diaľnice D1 Hubová - Ivachnová otvoril už tento rok. Úsek má odbremeniť mesto Ružomberok od tranzitnej dopravy a urýchliť premávku na ťahu medzi západným a východným Slovenskom. „Čo sa týka dopravnej situácie po otvorení úseku, nepredpokladáme žiadny zásadný nárast intenzít. Objem dopravy, ktorý už dnes prechádza uvedenými obcami po ceste prvej triedy sa otvorením úseku zásadne nezmení,“ vysvetlil Ferenčák.

Zároveň NDS súhlasí s predstaviteľmi obcí, že dlhodobé riešenie prinesie až úsek diaľnice D1 Turany - Hubová. „Preto aj vyvíjame maximum energie, aby sa úsek v čo najskoršom možnom termíne mohol začať stavať,“ dodal hovorca NDS.

Zdroj: Info.sk, TASR
