Fico: Nikdy som nedostal návrh na stretnutie s Bannonom
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyhlásil, že nikdy nedostal návrh na stretnutie s bývalým poradcom amerického prezidenta Donalda Trumpa Stevom Bannonom.
Uviedol to v pléne Národnej rady (NR) SR počas štvrtkovej hodiny otázok. Reagoval tak na otázky opozičnej poslankyne Lucie Plavákovej (PS), či vedel, že exminister zahraničných vecí Miroslav Lajčák sa stretával s americkým finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom a Bannonom a mal mu dohadovať stretnutie, a či sa stotožňuje s názormi Bannona.
„Neviem, o kom sa rozprávame. Nikdy som nebol požiadaný o žiadne stretnutie s týmto človekom. Nepoznám politický program tohto chlapa,“ odpovedal predseda vlády.
Americké ministerstvo spravodlivosti zverejnilo koncom januára mnoho strán spisov súvisiacich s prípadom Epsteina. Figuruje v nich aj meno Lajčáka. Ten viackrát odmietol, že by o zločinoch a podozreniach spájaných s Epsteinom vedel, či sa na nich podieľal. Jeho zločiny odsúdil. Lajčák v tejto súvislosti ponúkol svoju funkciu poradcu premiéra, Fico jeho rezignáciu prijal. Lajčák sa podľa neho týmto krokom prejavil ako veľký diplomat. Premiér zároveň skonštatoval, že diskurz o komunikácii medzi Lajčákom a Epsteinom účelovo prekrýva problematické preplácanie faktúr z dotácií matky lídra opozičného PS Michala Šimečku.
Fico: Prokuratúra vstúpila do politického boja na strane opozície
Prokuratúra podľa predsedu vlády SR Roberta Fica vstúpila do politického boja na strane opozície.
Opozícia kritizuje ukončenie debaty v pléne, chýbali členovia vlády
Počas celého niekoľkohodinového rokovania o návrhoch na odvolanie ministrov a vlády nebol v pléne Národnej rady SR prítomný žiaden člen vlády.
Školák z Nového Mesta nad Váhom strieľal aj o deň skôr, polícia začala stíhanie
Polícia vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin výtržníctva.
MiGy sme darovali zákonne, trestné stíhanie pre pomoc Ukrajine sa blíži ku koncu
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia.