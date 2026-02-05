  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Volkswagen a Stellantis vyzývajú EÚ na podporu domácej výroby elektromobilov

  • DNES - 14:58
  • Berlín
Volkswagen a Stellantis vyzývajú EÚ na podporu domácej výroby elektromobilov

Automobilové skupiny Volkswagen a Stellantis vyzývajú Európsku úniu (EÚ), aby poskytla finančné stimuly a úľavy pre elektromobily vyrobené v Európe.

Cieľom je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a prilákať viac výroby a investícií v rámci EÚ, napísali generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume a šéf Stellantisu Antonilo Filosa v spoločnom článku, ktorý zverejnil vo štvrtok denník Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Najväčší európski výrobcovia automobilov zároveň vyzývajú na uvoľnenie predpisov EÚ v oblasti ochrany klímy v prospech domácej výroby. Automobily určené pre európsky trh by mali byť zároveň užšie naviazané na európske normy. Každý, kto predáva v Európe, by mal byť povinný vyrábať za porovnateľných podmienok, zdôraznili Blume a Filosa. Vozidlá, ktoré splnia tieto nároky, by následne mali mať nárok na vládne stimuly vrátane bonusov za príspevok k znižovaniu emisií oxidu uhličitého (CO2).

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
V Trenčianskej Teplej sa končí výroba cukru, prepustia asi polovicu zamestnancov

V Trenčianskej Teplej sa končí výroba cukru, prepustia asi polovicu zamestnancov

DNES - 13:58Ekonomické

V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy.

SOPK: Zákaz ruského plynu je unáhlené a neprofesionálne rozhodnutie

SOPK: Zákaz ruského plynu je unáhlené a neprofesionálne rozhodnutie

DNES - 13:49Ekonomické

Ukončenie dovozu plynu z Ruska podľa podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného neprihliada na potreby vnútrozemských členských krajín EÚ.

Zmeny v daňových priznaniach: Toto čaká fyzické osoby

Zmeny v daňových priznaniach: Toto čaká fyzické osoby

DNES - 13:13Ekonomické

Pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2025 čakajú ľudí viaceré zmeny.

Poslanci rokovali celú noc, parlament zasadá aj vo štvrtok ráno

Poslanci rokovali celú noc, parlament zasadá aj vo štvrtok ráno

DNES - 8:33Ekonomické

Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok ráno naďalej diskutujú o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde.

Vosveteit.sk
Tieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísťTieto dva bežné zlozvyky stoja za väčšinou rakoviny, ktorej sa dá predísť
Ukrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniouUkrajina testuje nové FPV drony. Budú schopné zasiahnuť ciele hlboko za frontovou líniou
AKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú expertiAKTUÁLNE: Ruskí hackeri pri útoku zneužili aj účty slovenských vládnych zamestnancov, upozorňujú experti
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkramiJužná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
COVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunkyCOVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunky
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štítLockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správuGoogle varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP