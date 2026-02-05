Volkswagen a Stellantis vyzývajú EÚ na podporu domácej výroby elektromobilov
- DNES - 14:58
- Berlín
Automobilové skupiny Volkswagen a Stellantis vyzývajú Európsku úniu (EÚ), aby poskytla finančné stimuly a úľavy pre elektromobily vyrobené v Európe.
Cieľom je zabezpečiť spravodlivú hospodársku súťaž a prilákať viac výroby a investícií v rámci EÚ, napísali generálny riaditeľ Volkswagenu Oliver Blume a šéf Stellantisu Antonilo Filosa v spoločnom článku, ktorý zverejnil vo štvrtok denník Handelsblatt. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Najväčší európski výrobcovia automobilov zároveň vyzývajú na uvoľnenie predpisov EÚ v oblasti ochrany klímy v prospech domácej výroby. Automobily určené pre európsky trh by mali byť zároveň užšie naviazané na európske normy. Každý, kto predáva v Európe, by mal byť povinný vyrábať za porovnateľných podmienok, zdôraznili Blume a Filosa. Vozidlá, ktoré splnia tieto nároky, by následne mali mať nárok na vládne stimuly vrátane bonusov za príspevok k znižovaniu emisií oxidu uhličitého (CO2).
V Trenčianskej Teplej sa končí výroba cukru, prepustia asi polovicu zamestnancov
V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy.
SOPK: Zákaz ruského plynu je unáhlené a neprofesionálne rozhodnutie
Ukončenie dovozu plynu z Ruska podľa podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného neprihliada na potreby vnútrozemských členských krajín EÚ.
Zmeny v daňových priznaniach: Toto čaká fyzické osoby
Pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2025 čakajú ľudí viaceré zmeny.
Poslanci rokovali celú noc, parlament zasadá aj vo štvrtok ráno
Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok ráno naďalej diskutujú o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde.