Auto s vulgárnymi nápismi chcú odstrániť: Vzhľadom ohrozuje prostredie, tvrdí obec
Majiteľ má 30 dní na to, aby auto odstránil z blízkosti detského ihriska.
Obec Bernolákovo rieši prípad poškodeného osobného auta, ktoré dlhodobo parkuje vedľa detského ihriska. Obec o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že majiteľovi hrozí odtiahnutie.
Obec: Auto vzhľadom ohrozuje životné prostredie
Obec na sociálnej sieti zverejnila fotografie aj ŠPZ zaparkovaného vozidla. Žltý Seat predtým niekto posprejoval, na karosérii sa objavili aj hanlivé nápisy v angličtine.
„Svojím vzhľadom ohrozuje životné prostredie (znečistené grafitmi a poškodenou karosériou), zaberá verejné priestranstvo a narušuje estetický vzhľad obce,“ uvádza obec vo výzve, ktorú pripevnili k autu.
Obec sa odvolala na § 67 Zákona o odpadoch, podľa ktorého je majiteľ povinný odstrániť na vlastné náklady vozidlo z miesta, na ktorom „poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce“.
Majiteľ Seatu má 30 dní na jeho premiestnenie. Ak tento termín nedodrží, obec vozidlo odvezie na autovrakovisko. „Od majiteľa auta potom bude vyžadovať uhradenie všetkých nákladov spojených s jeho prevozom,“ dodala obec.
Občania ponúkajú kúpu
V komentároch k príspevku na sociálnej sieti sa ozvalo niekoľko občanov, ktorí podľa vlastných slov majú záujem o kúpu posprejovaného auta.
„Za 100€ ho kúpim tak ako je,“ ponúkol sa Peter. „Mne sa páči, nie je na predaj?“ pýtal sa Denis.
Kým jedna časť diskutujúcich auto pri parkovisku obhajuje, druhá verí, že ho čím skôr odtiahnu. „Takže deti majú ešte 30 dní na kochanie sa,“ poznamenal Peter. „Dúfam, že skončí na vrakovisku,“ dodal Ján.
SaS podala návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze, žiada vystúpenie Žilinku
Poslanci Národnej rady SR za SaS podali návrh na zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu k stavu vyšetrovania korupcie a organizovaného zločinu.
Fico opäť zavítal medzi študentov. Diskusia v Modre bola pokojná, tvrdí
Predseda vlády SR Robert Fico sa v piatok stretol so študentmi v Modre.
Iniciatíva Stred žiada alternatívy na zakúpenie lístkov na vlak
Iniciatíva sa chce obrátiť na ministra dopravy.
Kaliňákov rezort nechá preskúmať rozhodnutie OČTK vo veci darovania techniky Ukrajine
Ministerstvo obrany SR podá podnet na preskúmanie rozhodnutí orgánov činných v trestnom konaní v prípadoch súvisiacich s darovaním vojenskej techniky Ukrajine.