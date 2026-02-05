  • Články
Auto s vulgárnymi nápismi chcú odstrániť: Vzhľadom ohrozuje prostredie, tvrdí obec

  • DNES - 11:51
  • Bernolákovo
Auto s vulgárnymi nápismi chcú odstrániť: Vzhľadom ohrozuje prostredie, tvrdí obec

Majiteľ má 30 dní na to, aby auto odstránil z blízkosti detského ihriska.

Obec Bernolákovo rieši prípad poškodeného osobného auta, ktoré dlhodobo parkuje vedľa detského ihriska. Obec o tom informovala na sociálnej sieti s tým, že majiteľovi hrozí odtiahnutie.

Obec: Auto vzhľadom ohrozuje životné prostredie

Obec na sociálnej sieti zverejnila fotografie aj ŠPZ zaparkovaného vozidla. Žltý Seat predtým niekto posprejoval, na karosérii sa objavili aj hanlivé nápisy v angličtine.

„Svojím vzhľadom ohrozuje životné prostredie (znečistené grafitmi a poškodenou karosériou), zaberá verejné priestranstvo a narušuje estetický vzhľad obce,“ uvádza obec vo výzve, ktorú pripevnili k autu.

Obec sa odvolala na § 67 Zákona o odpadoch, podľa ktorého je majiteľ povinný odstrániť na vlastné náklady vozidlo z miesta, na ktorom „poškodzuje alebo ohrozuje životné prostredie alebo narušuje estetický vzhľad obce“.

Majiteľ Seatu má 30 dní na jeho premiestnenie. Ak tento termín nedodrží, obec vozidlo odvezie na autovrakovisko. „Od majiteľa auta potom bude vyžadovať uhradenie všetkých nákladov spojených s jeho prevozom,“ dodala obec.

Občania ponúkajú kúpu

V komentároch k príspevku na sociálnej sieti sa ozvalo niekoľko občanov, ktorí podľa vlastných slov majú záujem o kúpu posprejovaného auta.

„Za 100€ ho kúpim tak ako je,“ ponúkol sa Peter. „Mne sa páči, nie je na predaj?“ pýtal sa Denis.

Kým jedna časť diskutujúcich auto pri parkovisku obhajuje, druhá verí, že ho čím skôr odtiahnu. „Takže deti majú ešte 30 dní na kochanie sa,“ poznamenal Peter. „Dúfam, že skončí na vrakovisku,“ dodal Ján.

Zdroj: Info.sk, DP, facebook.com/BernolakovoOnline, slov-lex.sk
