V Trenčianskej Teplej sa končí výroba cukru, prepustia asi polovicu zamestnancov
- DNES - 13:58
- Trenčianska Teplá
V spoločnosti Považský cukor v Trenčianskej Teplej sa skončí výroba cukru a spracovanie cukrovej repy.
Spoločnosť bude pokračovať a rozširovať svoje aktivity ako obchodné a logistické centrum zásobujúce domáci trh a ďalšie trhy juhovýchodnej Európy. Informoval o tom väčšinový vlastník cukrovaru, nemecká spoločnosť Nordzucker Group.
Dôvodom sú nepredvídateľné a prudko klesajúce objemy a znížená kvalitu cukrovej repy na Slovensku v posledných rokoch. Transformácia sa dotkne asi polovice zamestnancov.
Na základe dlhodobého výhľadu sa podľa Nordzucker AG neočakáva, že by výroba cukru mohla dosiahnuť úroveň ziskovosti potrebnú na dlhodobú rentabilnú prevádzku. Spoločnosť pozastaví kontrahovanie cukrovej repy a od roku 2026 aj jej spracovanie.
„Dnes sa náš priemysel nachádza vo fáze transformácie. Cukrovarnícke spoločnosti už nie sú len výrobcami, ale vyvíjajú sa smerom k strategickým distribučným a logistickým hráčom, ktorí spájajú trhy namiesto výroby. Nie je to koniec príbehu - je to nová kapitola v životnom cykle podnikania, ktorá si cení odborné znalosti, vzťahy so zákazníkmi a zodpovednosť voči komunite,“ povedal predseda predstavenstva a vedúci predaja a marketingu pre juhovýchodnú Európu Michal Abelovič.
Takáč: Budeme rokovať
Stretnutie s predsedom predstavenstva Považského cukrovaru by sa malo uskutočniť v piatok (6. 2.) na pôde Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR. Uviedol to minister pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Richard Takáč (Smer-SD) v reakcii na oznámenie, že Považský cukrovar ako jeden z dvoch cukrovarov v SR ukončuje svoju činnosť.
„Zajtra u mňa na ministerstve sa mám stretnúť s pánom predsedom predstavenstva a budem očakávať od neho informácie. Budem samozrejme chcieť vedieť, že prečo, z akého dôvodu sa nemecký akcionár rozhodol ukončiť činnosť tohto cukrovaru. Budem sa snažiť hľadať rôzne spôsoby, aby sme zachránili a ešte zvrátili toto rozhodnutie,“ spresnil agrominister. Prisľúbil, že o rokovaní bude informovať.
Pripomenul, že minulý týždeň vo štvrtok (29. 1.) sa zúčastnil na rokovaní predstavenstva Slovenskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory, kde sa rokovalo o celkovej situácii v agrosektore. „Tam som sa dozvedel aj o tom, že vraj nemecký investor, teda majiteľ Považského cukrovaru v Trenčianskej Teplej, chce ukončiť svoje aktivity na Slovensku,“ priblížil Takáč.
„Neváhal som a hneď som kontaktoval predsedu predstavenstva danej spoločnosti. Chcel som od neho informácie o tom, či je na tom niečo pravdy. Predseda predstavenstva ma uistil, že sú to len čisto reči, že to nie je pravda a že si môžeme spraviť spoločné stretnutie, vysvetliť si situáciu v sektore. Povedal zároveň, že bude reagovať aj na rôzne nezmysly, ktoré sa šíria v mediálnom priestore,“ povedal minister.
„Túto informáciu som veľmi uvítal a hneď sme si na zajtra, na piatok o ôsmej ráno u mňa na ministerstve dohodli stretnutie, že si prejdeme situáciu, ako sa im darí, aká je situácia na trhu v Európe. Bohužiaľ tlačová správa Považského cukrovaru o tom, že sa ukončuje činnosť cukrovaru v Trenčianskej Teplej, je bohužiaľ nemilá informácia, pretože ide o jeden z dvoch cukrovarov, ktorý sme mali na Slovensku a ktoré zabezpečovali stopercentnú potravinovú sebestačnosť SR vo výrobe cukru,“ dodal Takáč.
Považský cukor a.s. je popredným slovenským výrobcom a distribútorom cukru so sídlom v Trenčianskej Teplej, ktorý pokračoval v tradícii produkcie a distribúcie cukru siahajúcej od roku 1901 až po súčasnú vlastnícku podobu z roku 1998. Spoločnosť je väčšinovo vlastnená nemeckou skupinou Nordzucker Group a zameriava sa na vysokokvalitné výrobky z cukru pre domácnosti a priemyselných zákazníkov.
