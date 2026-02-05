Szijjártó: Paks II staviame napriek prekážkam demokratov z USA a liberálov z EÚ
- DNES - 13:32
- Budapešť
Hlavná fáza výstavby dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks II na juhu Maďarska sa začala.
Napriek prekážkam a snahám blokovať zo strany bývalého amerického prezidenta Joe Bidena a amerických demokratov, bruselských liberálov a maďarských opozičných politikov sa výstavba atómovej elektrárne Paks II. začala. Podľa servera telex.hu to vo štvrtok v juhomaďarskom Paksi vyhlásil šéf maďarskej diplomacie Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.
Slávnostným liatím prvého betónu sa oficiálne začala hlavná fáza výstavby dvoch nových blokov jadrovej elektrárne Paks II. Projekt, ktorý je strategickým pilierom maďarskej energetiky, sa tak po rokoch príprav a odkladov presunul do fázy reálnej realizácie.
Symbolické spustenie prác vykonali spoločne Szijjártó, minister zodpovedný za projekt Paks II János Süli, šéf ruskej štátnej korporácie pre jadrovú energetiku Rosatom Alexej Lichačov a riaditeľ Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE) Rafael Mariano Grossi.
Celkové investičné náklady na výstavbu dvoch nových blokov VVER-1200 sa odhadujú na 12,5 miliardy eur. Podľa zmluvných podmienok Rusko poskytlo Maďarsku na tento účel štátny úver vo výške desať miliárd eur, čo predstavuje 80 percent celkových nákladov. Zvyšných 2,5 miliardy eur (20 percent) financuje Maďarsko z vlastných zdrojov.
Jediná atómová elektráreň na území Maďarska sa nachádza neďaleko mesta Paks, asi 100 kilometrov južne od Budapešti. Postavili ju v rokoch 1969 až 1987 a zabezpečuje približne tretinu celkovej spotreby elektriny v krajine. Nové bloky majú nahradiť dva zo štyroch reaktorov, ktoré sú v súčasnosti v prevádzke.
Na výstavbe nových blokov sa dohodol maďarský premiér Viktor Orbán s ruským prezidentom Vladimirom Putinom ešte v roku 2014.
