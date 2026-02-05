  • Články
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Zmeny v daňových priznaniach: Toto čaká fyzické osoby

  • DNES - 13:13
  • Bratislava
Pri podávaní daňových priznaní k dani z príjmov fyzických osôb (DZP FO) za rok 2025 čakajú ľudí viaceré zmeny.

Niektoré zmeny sa premietli priamo do tlačív daňových priznaní a môžu mať vplyv nielen na výslednú daňovú povinnosť, ale aj na možnosti, ako daňovníci naložia so zaplatenou daňou. Uviedla to Martina Rybanská, špecialistka pre PR a internú komunikáciu Slovenskej komory daňových poradcov (SKDP).

Upozornila najmä na úpravy v oblasti daňových bonusov, rodičovských dôchodkov a sankcií za oneskorené podanie priznania.

Zmeny pri daňových bonusoch

Spresnila, že významná zmena sa týka uplatňovania daňového bonusu na vyživované dieťa.Upozorňujeme najmä na dve významné zmeny, ktoré sa týkajú daňových bonusov a rodičovských dôchodkov, ktoré boli nahradené možnosťou asignácie zaplatenej dane aj rodičom,“ priblížila daňová poradkyňa a členka SKDP Mária Sameková.

Pri uplatňovaní daňového bonusu na vyživované dieťa pribudla nová podmienka, podľa ktorej sa vyžaduje dosiahnutie minimálne 90 % príjmov zo zdrojov na území SR z celosvetových príjmov už aj u rezidentov SR (daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou v SR). „Z tohto dôvodu boli do priznania k DZP FO typ A aj typ B doplnené riadky, v ktorých sa uvádzajú okrem celosvetových zdaniteľných príjmov aj zdaniteľné príjmy dosiahnuté v SR,“ priblížila Sameková.

V oblasti daňových bonusov dochádza k ich kráteniu u daňovníkov s vyššími príjmami a to aj v prípade, ak si daňovník uplatní aj príjmy druhej oprávnenej osoby. „Daňovníci by si preto mali dôkladne skontrolovať, v akej výške majú na bonus nárok a najmä, či si ho uplatňujú správne,“ odporučila Sameková.

Rodičovské dôchodky

Ďalšou zásadnou novinkou je zmena v oblasti rodičovských dôchodkov. Po novom môžu ľudia poukázať podiel zaplatenej dane priamo svojim rodičom. „Každý daňovník má možnosť poukázať 2 % zo zaplatenej dane svojej matke a ďalšie 2 % svojmu otcovi, spolu až 4 % dane. Zároveň zostáva zachovaná možnosť poukázať podiel dane aj iným oprávneným subjektom. V praxi tak môže daňovník rozhodnúť o 6 %, respektíve až 7 % zo zaplatenej dane, ak splní zákonné podmienky,“ spresnila Sameková.

Dôležité je tiež upozorniť aj na sprísnenie sankcií za oneskorené podanie daňového priznania. Minimálna pokuta sa zvyšuje z 30 eur na 100 eur, čo predstavuje výraznejší zásah najmä pre fyzické osoby a menších podnikateľov. O to dôležitejšie je sledovať zákonné lehoty a v prípade potreby využiť možnosť odkladu podania daňového priznania,“ priblížila daňová poradkyňa.

Tí, ktorí budú podávať daňové priznanie, by sa podľa Rybanskej preto mali oboznámiť so zmenami v dostatočnom predstihu. „Vhodné je aj poradiť sa s daňovým poradcom. Tým sa môžu vyhnúť chybám či prípadným sankciám,“ dodala Sameková.

Zdroj: Info.sk, TASR
