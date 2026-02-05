Opozícia kritizuje ukončenie debaty v pléne, chýbali členovia vlády
Počas celého niekoľkohodinového rokovania o návrhoch na odvolanie ministrov a vlády nebol v pléne Národnej rady (NR) SR prítomný žiaden člen vlády.
Opozícia to považuje za zbabelosť i neslušnosť voči opozícii, ale aj za výsmech parlamentnej demokracii. Opoziční poslanci kritizujú aj predčasné ukončenie rozpravy. Hnutie Slovensko chce opätovne iniciovať odvolávanie ministrov. Poslanci sa k hlasovaniu o odvolávaniach zatiaľ nedostali, momentálne vystupujú navrhovatelia „so zaujatím stanoviska“ k návrhom.
„Celú noc sa diskutovalo o tom, čo nefunguje v rezortoch, čo robia ministri zle, no neprišiel jediný minister, aby sa obhájil, a to mali veľké reči celý rok, že sú pripravení ísť do pléna, obhájiť svoje kroky a diskutovať s opozíciou. Nikto však neprišiel. Predseda vlády Robert Fico (Smer-SD) vraj bol včera v budove, vraj je aj teraz, ale nenašiel odvahu, aby čelil poslancom opozície,“ skonštatoval poslanec a líder PS Michal Šimečka s tým, že je to slabošské a zbabelé.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš kritizoval priebeh rokovania. Namietal, že sa o návrhoch rokovalo v noci, v zlúčenej rozprave, vládni predstavitelia boli neprítomní a že koalícia ukončila rozpravu predčasne. „Táto vláda absolútne stratila legitimitu, vôbec nerešpektuje pravidlá ani demokraciu, je to absolútna hanba,“ okomentoval. Avizoval, že chcú opätovne podať návrhy na odvolanie daných ministrov a vlády. Vyhlásil, že klub Slovensko - Za ľudí chce iniciovať zber podpisov ešte vo štvrtok.
Aj Mária Kolíková (SaS) kritizovala, že vláda nebola prítomná počas celého rokovania. „Mali sme spolu diskutovať, aké riešenia budeme hľadať pre ľudí, aby ľudia vedeli zaplatiť účty, aby sme tu nemali korupciu, aby štát na sebe šetril, aby sa tu nerozhadzovali kšefty. O tomto sme sa mali rozprávať a hľadať riešenia pre ľudí,“ zdôraznila. Namiesto toho sa podľa nej prejavila hrubosť i neslušnosť nielen voči opozícii, ale aj voči Ústave SR a parlamentnej demokracii. „Toto je výsmech parlamentnej demokracie, na toto sa určite ľudia nevedia a nemôžu pozerať a len to pomáha vytvárať naďalej napätie v spoločnosti a to, že ľudia nebudú dôverovať v štátne inštitúcie, že štát je tu pre nich,“ doplnila Kolíková.
Správanie vládnej koalície počas diskusie o odvolávaní označil šéf KDH Milan Majerský aroganciou a pohŕdaním. Myslí si, že opozícia nastavila zrkadlo koalícii, keď pomenovala vývoj bezpečnosti, neriešenie korupcie i veľkých káuz. Majerský pripomenul, že opozícia argumentovala slušne a vecne, zatiaľ čo niektorí vládni poslanci boli vulgárni, arogantní a nevkusní.
Školák z Nového Mesta nad Váhom strieľal aj o deň skôr, polícia začala stíhanie
Polícia vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin výtržníctva.
MiGy sme darovali zákonne, trestné stíhanie pre pomoc Ukrajine sa blíži ku koncu
Orgány činné v trestnom konaní uzavreli tri zo štyroch trestných stíhaní v súvislosti s pomocou Ukrajine počas minulého volebného obdobia.
Zrážka auta s chodcom: Vodička autom zachytila muža na priechode
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v skrátenom konaní.
Zásah hasičov na východe: O život prišila jedna osoba
V dome, kde nebohého našli, namerali vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého.