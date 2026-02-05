Školák z Nového Mesta nad Váhom strieľal aj o deň skôr, polícia začala stíhanie
Polícia vo veci vedie trestné stíhanie pre prečin výtržníctva.
V súvislosti so streľbou na Spojenej škole v Novom Meste nad Váhom začal vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva Policajného zboru Nové Mesto nad Váhom trestné stíhanie pre prečin výtržníctva. Informovala o tom trenčianska krajská polícia na sociálnej sieti.
„Vykonanými úkonmi bolo zároveň zistené, že maloletý chlapec sa obdobného konania dopustil aj v utorok (3. 2.) mimo priestorov školy, keď z airsoftovej zbrane jedenkrát vystrelil a zasiahol ďalšieho maloletého do oblasti dolnej končatiny. Aj v tomto prípade vyšetrovateľ začal trestné stíhanie pre prečin výtržníctva,“ doplnila polícia.
V súčasnej dobe naďalej prebiehajú procesné úkony na objasnenie skutku. Vzhľadom na citlivosť prípadu a skutočnosť, že ide o maloletú osobu, nemôže polícia poskytnúť bližšie informácie.
Riaditeľka: Išlo o problémového žiaka
K streľbe na Spojenej škole v Novom Meste nad Váhom došlo v stredu (4. 2.). Šiestak počas prestávky postrelil airsoftovou zbraňou do stehien dvoch spolužiakov. Spôsobil im povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie.
Ako v stredu uviedla riaditeľka Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom Katarína Jarošincová, žiak, ktorý strieľal, je problémový, dlhodobo ho riešili v spolupráci s centrom poradenstva a prevencie. Zranení žiaci sú podľa riaditeľky bezproblémoví, mysleli si, že pištoľ bola hračkárska. Dôvod streľby zatiaľ nie je známy.
Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády potvrdil, že žiak šiesteho ročníka Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom „vzduchovou pištoľou“ poranil dvoch svojich spolužiakov. Akékoľvek zbrane v škole považuje za neakceptovateľné. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) označil správanie žiaka za obzvlášť nezodpovedné a nebezpečné.
„Je pre mňa neakceptovateľné, aby deti nosili akékoľvek zbrane do školy,“ uviedol Drucker na margo incidentu. Zdôraznil, že ide o situáciu, ktorá je absolútne neprijateľná. Dodal, že je v kontakte s vedením školy, pričom na mieste je aj podporný tím.
Minister vnútra poďakoval policajtom za rýchly zásah na základnej škole v Novom Meste nad Váhom. „Aj keď žiak strieľal ‚len' z airsoftovej zbrane a našťastie nikto neprišiel o život, považujem jeho správanie za obzvlášť nezodpovedné a nebezpečné,“ uviedol na sociálnej sieti.
