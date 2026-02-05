  • Články
Moskva Spojeným štátom: Je nám ľúto, že zmluva New START vypršala

  • DNES - 11:31
  • Moskva
Moskva Spojeným štátom: Je nám ľúto, že zmluva New START vypršala

Kremeľ vo štvrtok vyhlásil, že ľutuje vypršanie platnosti zmluvy New START o obmedzení počtu jadrových zbraní medzi Ruskom a Spojenými štátmi.

Naša iniciatíva zachovať limity zbraní ešte jeden rok po uplynutí platnosti dokumentu zostáva nezodpovedaná. Vnímame to negatívne a v tejto súvislosti vyjadrujeme našu ľútosť,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov. Dodal, že zmluva prestane byť platná o polnoci z 5. na 6. februára.

Ruské ministerstvo zahraničných vecí v stredu oznámilo, že už nie je viazané obmedzeniami počtu jadrových hlavíc, keďže platnosť jeho poslednej jadrovej dohody so Spojenými štátmi sa skončí vo štvrtok 5. februára. S koncom zmluvy New START sa Moskva aj Washington formálne oslobodia od množstva obmedzení týkajúcich sa ich jadrových arzenálov.

Agentúra TASS, ktorá citovala rezort diplomacie, informovala, že Moskva bude po vypršaní platnosti zmluvy vychádzať z krokov Spojených štátov. Rusko bude podľa ministerstva „rozvíjať svoju politiku v oblasti strategických útočných zbraní na základe dôkladnej analýzy vojenskej politiky USA a celkovej situácie v strategickej sfére“.

Dohodu New START podpísali v roku 2010 vtedajší prezidenti USA a Ruska s platnosťou na desať rokov od ratifikácie. Zmluva nadobudla platnosť 5. februára 2011.

Bývalý americký prezident Joe Biden sa s Ruskom dohodol na predĺžení New START o päť rokov po tom, ako porazil súčasného prezidenta Donalda Trumpa vo voľbách v roku 2020, ale napätie medzi oboma krajinami sa neskôr vystupňovalo v dôsledku invázie Moskvy na Ukrajine.

Šéf Kremľa Vladimir Putin v roku 2023 pozastavil účasť Ruska na tejto dohode. Súčasne vyhlásil, že Moskva bude naďalej dodržiavať limity, ktoré sa týkajú bojových hlavíc, rakiet a ťažkých bombardérov.

Ruský prezident už v septembri minulého roka ponúkol ročné predĺženie platnosti zmluvy. Aj keď Trump vtedy povedal, že „to znie ako dobrý nápad“, Kremeľ tvrdí, že doteraz nedostal jednoznačnú odpoveď. „Tento postoj sa javí ako nesprávny a poľutovaniahodný,“ uviedol v stanovisku ruský rezort diplomacie.

Posledná funkčná poistka proti nekontrolovanému rastu amerických a ruských jadrových arzenálov znížila ich počet na princípe nukleárnej parity o približne jednu tretinu na 1550 jadrových hlavíc. Súčasne na 700 redukovala počty jadrových nosičov medzikontinentálnych rakiet na súši, rakiet odpaľovaných z ponoriek a strategických bombardérov.

Zdroj: Info.sk, TASR
