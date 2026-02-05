Zrážka auta s chodcom: Vodička autom zachytila muža na priechode
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v skrátenom konaní.
Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v Poprade, pri ktorej došlo k zrážke vozidla s chodcom. Krajská policajná hovorkyňa z Prešova Jana Ligdayová informovala, že nehoda sa stala v stredu (4. 2.) popoludní na Vagonárskej ulici.
Vodička autom zachytila muža na priechode
Hovorkyňa uviedla, že 60-ročná vodička na priechode pre chodcov s autom zachytila 76-ročného muža.
„V dôsledku zrážky muž utrpel vážne zranenia, vyžiadajú si niekoľkotýždňové liečenie. Žena nebola pod vplyvom alkoholu, výsledok dychovej skúšky u chodca bol taktiež negatívny. Na vozidle vznikla majetková škoda približne 2000 eur,“ dodala s tým, že dopravná nehoda je aktuálne v štádiu skráteného vyšetrovania.
