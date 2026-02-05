  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Zásah hasičov na východe: O život prišila jedna osoba

  • DNES - 9:13
  • Michalovce
Zásah hasičov na východe: O život prišila jedna osoba

V dome, kde nebohého našli, namerali vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého.

V Moravanoch v časti Lučkovce v okrese Michalovce prišla v noci na štvrtok o život jedna osoba. V suteréne rodinného domu, kde ju našli v bezvedomí, zapáchal plyn. Hasiči v dome namerali vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého (CO). Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

Prístroj nameral maximálnu hodnotu CO

Po príchode na miesto sa jedna osoba z trojpodlažného domu už nachádzala pred domom, pričom sa sťažovala na zdravotné problémy a bolesti hlavy. „Hasiči následne vstúpili do objektu s dýchacími prístrojmi a analyzátorom plynov. Vstupné dvere do suterénu boli otvorené. Analyzátor tu zaznamenal 30 ppm CO. Osobu hasiči vyniesli na bezpečné miesto mimo domu, kde si ju prevzali záchranári. Tí následne skonštatovali úmrtie,“ uviedol.

Hasiči sa vrátili späť do domu a vykonali prieskum ďalších podlaží. „Na druhom poschodí nameral analyzátor plynov 300 a na ďalšom poschodí 500 ppm CO, čo je maximálna hodnota, ktorú prístroj dokáže namerať,“ dodal Bálint.

Volajú ho „tichý zabijak“

Oxid uhoľnatý je vysoko toxický plyn bez zápachu, chuti či farby, kvôli čomu ho volajú aj „tichý zabijak“. Ako informuje zdravotnícka inštitúcia Mayo Clinic, vzniká napríklad pri spaľovaní dreva, plynu alebo uhlia. „Oxid uhoľnatý sa môže nebezpečne hromadiť v zariadeniach a motoroch bez vhodnej ventilácie. Horšie následky hrozia v uzatvorených priestoroch,“ spresňuje klinika.

Príznaky otravy

  • bolesť hlavy
  • slabosť
  • nevoľnosť
  • zvracanie
  • dýchavičnosť
  • zmätenie
  • rozmazané videnie
  • ospalosť
  • neschopnosť ovládať svaly
  • strata vedomia

V prípade intoxikácie oxidom uhoľnatým je potrebné okamžite vyjsť na čerstvý vzduch a privolať záchranárov. Pri dlhodobom vystavení môže dôjsť k strate vedomia a následnej smrti, dodáva Mayo Clinic.

Zdroj: Info.sk, TASR, mayoclinic.org
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Zrážka auta s chodcom: Vodička autom zachytila muža na priechode

Zrážka auta s chodcom: Vodička autom zachytila muža na priechode

DNES - 10:16Domáce

Polícia vyšetruje dopravnú nehodu v skrátenom konaní.

Tragédia na východe: V dome našli telo muža

Tragédia na východe: V dome našli telo muža

DNES - 8:23Domáce

S mužom býval v domácnosti brat.

Výstrahy platia pre stred a východ Slovenska: Na toto si dajte pozor

Výstrahy platia pre stred a východ Slovenska: Na toto si dajte pozor

DNES - 8:08Domáce

Výstrahy prvého stupňa platia pre viaceré okresy stredného a východného Slovenska.

Jozef Mikloško: Incident na škole je predovšetkým dôležitým signálom pre dospelých

Jozef Mikloško: Incident na škole je predovšetkým dôležitým signálom pre dospelých

VČERA - 20:21Domáce

Stredajší incident na škole v Novom Meste nad Váhom je podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška predovšetkým dôležitým signálom pre dospelých.

Vosveteit.sk
Južná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkramiJužná Kórea začína s nasadzovaním monštruóznej rakety Hyunmoo-5: Poradí si aj s dobre pochovanými bunkrami
COVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunkyCOVID nekončí negatívnym testom. Vedci zistili, že zvyšky vírusu ďalej ničia imunitné bunky
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štítLockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správuGoogle varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP