Zásah hasičov na východe: O život prišila jedna osoba
V dome, kde nebohého našli, namerali vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého.
V Moravanoch v časti Lučkovce v okrese Michalovce prišla v noci na štvrtok o život jedna osoba. V suteréne rodinného domu, kde ju našli v bezvedomí, zapáchal plyn. Hasiči v dome namerali vysoké hodnoty oxidu uhoľnatého (CO). Pre TASR to uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
Prístroj nameral maximálnu hodnotu CO
Po príchode na miesto sa jedna osoba z trojpodlažného domu už nachádzala pred domom, pričom sa sťažovala na zdravotné problémy a bolesti hlavy. „Hasiči následne vstúpili do objektu s dýchacími prístrojmi a analyzátorom plynov. Vstupné dvere do suterénu boli otvorené. Analyzátor tu zaznamenal 30 ppm CO. Osobu hasiči vyniesli na bezpečné miesto mimo domu, kde si ju prevzali záchranári. Tí následne skonštatovali úmrtie,“ uviedol.
Hasiči sa vrátili späť do domu a vykonali prieskum ďalších podlaží. „Na druhom poschodí nameral analyzátor plynov 300 a na ďalšom poschodí 500 ppm CO, čo je maximálna hodnota, ktorú prístroj dokáže namerať,“ dodal Bálint.
Volajú ho „tichý zabijak“
Oxid uhoľnatý je vysoko toxický plyn bez zápachu, chuti či farby, kvôli čomu ho volajú aj „tichý zabijak“. Ako informuje zdravotnícka inštitúcia Mayo Clinic, vzniká napríklad pri spaľovaní dreva, plynu alebo uhlia. „Oxid uhoľnatý sa môže nebezpečne hromadiť v zariadeniach a motoroch bez vhodnej ventilácie. Horšie následky hrozia v uzatvorených priestoroch,“ spresňuje klinika.
Príznaky otravy
- bolesť hlavy
- slabosť
- nevoľnosť
- zvracanie
- dýchavičnosť
- zmätenie
- rozmazané videnie
- ospalosť
- neschopnosť ovládať svaly
- strata vedomia
V prípade intoxikácie oxidom uhoľnatým je potrebné okamžite vyjsť na čerstvý vzduch a privolať záchranárov. Pri dlhodobom vystavení môže dôjsť k strate vedomia a následnej smrti, dodáva Mayo Clinic.
