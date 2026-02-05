Tragédia na východe: V dome našli telo muža
S mužom býval v domácnosti brat.
V obci Henclová pri Gelnici došlo vo štvrtok ráno k tragickému nálezu. Ako informoval portál tvnoviny.sk, v rodinnom dome našli telo muža bez známok života.
"Podľa našich informácií mal ležať v kuchyni v kaluži krvi. Na zemi vedľa neho bola údajne sekera," informoval portál.
S mužom býval v domácnosti brat, ktorý na miesto privolal políciu.
Správu aktualizujeme.
