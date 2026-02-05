  • Články
Tragédia na východe: V dome našli telo muža

  • DNES - 8:23
  • Henclová
S mužom býval v domácnosti brat.

V obci Henclová pri Gelnici došlo vo štvrtok ráno k tragickému nálezu. Ako informoval portál tvnoviny.sk, v rodinnom dome našli telo muža bez známok života.

"Podľa našich informácií mal ležať v kuchyni v kaluži krvi. Na zemi vedľa neho bola údajne sekera," informoval portál.

S mužom býval v domácnosti brat, ktorý na miesto privolal políciu.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, tvnoviny.sk
