Výstrahy platia pre stred a východ Slovenska: Na toto si dajte pozor

Výstrahy prvého stupňa platia pre viaceré okresy stredného a východného Slovenska.

Na strednom a východnom Slovensku sa môže tvoriť poľadovica. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja treba rátať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.

Pozor na hmlu a poľadovicu

Ojedinelú tvorbu poľadovice meteorológovia predpokladajú v celom Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Revúca. Výstraha platí aj pre celý Žilinský kraj okrem okresu Turčianske Teplice. Zdôraznili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.

Pred hmlou varujú v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves a vo všetkých okresoch Prešovského kraja. SHMÚ tu očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ dodali meteorológovia. Rovnako poznamenali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.

Foto: shmu.sk

Zdroj: Info.sk, TASR
