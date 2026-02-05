Výstrahy platia pre stred a východ Slovenska: Na toto si dajte pozor
Výstrahy prvého stupňa platia pre viaceré okresy stredného a východného Slovenska.
Na strednom a východnom Slovensku sa môže tvoriť poľadovica. V niektorých okresoch Prešovského a Košického kraja treba rátať aj s hmlou. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahy prvého stupňa s platnosťou do 10.00 h. Informoval o tom na svojom webe.
Pozor na hmlu a poľadovicu
Ojedinelú tvorbu poľadovice meteorológovia predpokladajú v celom Košickom a Prešovskom kraji, ako aj v okresoch Banská Bystrica, Brezno a Revúca. Výstraha platí aj pre celý Žilinský kraj okrem okresu Turčianske Teplice. Zdôraznili, že poľadovica predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. „Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedli.
Pred hmlou varujú v okresoch Gelnica a Spišská Nová Ves a vo všetkých okresoch Prešovského kraja. SHMÚ tu očakáva výskyt hmiel s dohľadnosťou 50 až 200 metrov. „Znížená dohľadnosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre dopravné aktivity,“ dodali meteorológovia. Rovnako poznamenali, že výskyt hmiel s uvedenou dohľadnosťou je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu.
Foto: shmu.sk
Tragédia na východe: V dome našli telo muža
S mužom býval v domácnosti brat.
Jozef Mikloško: Incident na škole je predovšetkým dôležitým signálom pre dospelých
Stredajší incident na škole v Novom Meste nad Váhom je podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška predovšetkým dôležitým signálom pre dospelých.
Posunutá rohož môže značiť zlodejov. Polícia radí: Čo ďalšie si všímať?
Zabráňme spoločne vykrádaniu bytov, vyzýva polícia. Na sociálnej sieti zverejnila najčastejšie „príznaky“ zlodejov. Nevšimli ste si ich aj u seba doma?
Matúš Šutaj Eštok považuje vyjadrenia Maroša Žilinku za zavádzajúce
Stredajšie vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku považuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) za neprimerané a zavádzajúce.