MIRRI finalizuje právny rámec pre umelú inteligenciu a reguláciu dát
- DNES - 7:38
- Bratislava
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR vyhodnocuje trendy v oblasti autonómnej komunikácie systémov umelej inteligencie, na ktoré sa v posledných dňoch upriamila pozornosť v súvislosti s platformou Moltbook.com. Rezort zároveň uviedol, že finalizuje komplexný právny rámec pre oblasť umelej inteligencie a regulácie dát.
„MIRRI SR v súčasnosti finalizuje komplexný právny rámec pre oblasť umelej inteligencie a dátovej regulácie,“ uviedol štátny tajomník a splnomocnenec vlády SR pre umelú inteligenciu Radoslav Štefánek. Doplnil, že pripravovaná legislatíva má zavádzať mechanizmy dohľadu a stanoviť pravidlá na fungovanie autonómnych systémov.
Rezort v stanovisku zdôraznil, že cieľom je posilniť férovosť a predvídateľnosť digitálneho priestoru a chrániť používateľov aj digitálny trh pred negatívnymi dôsledkami nekontrolovanej automatizácie. MIRRI zároveň označilo prijatie národnej legislatívy o umelej inteligencii za strategický krok.
Poslanci rokovali celú noc, parlament zasadá aj vo štvrtok ráno
Poslanci Národnej rady SR vo štvrtok ráno naďalej diskutujú o opozičných návrhoch na odvolanie viacerých ministrov a na vyslovenie nedôvery vláde.
ECB menovú politiku na prvom zasadnutí v tomto roku pravdepodobne nezmení
Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky pravdepodobne zatiaľ zostanú na súčasnej relatívne nízkej úrovni.
MIRRI: NASES môže riešiť kritický stav slovensko.sk, riziko však ostáva
Stredajšie schválenie informácie o kritickom stave slovensko.sk vládou umožní NASES realizáciu nevyhnutných a časovo najurgentnejších opatrení zameraných na stabilizáciu prevádzky portálu.
SaS: Sociálna poisťovňa má ďalšiu kauzu, Tomáš musí konať
Sociálna poisťovňa musí vysvetliť nevýhodný prenájom budovy, tvrdí strana SaS.