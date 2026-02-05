Bill Gates ľutuje každú minútu strávenú v spoločnosti Epsteina
- DNES - 6:31
- Sydney
Americký podnikateľ, filantrop a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates vyjadril ľútosť nad „každou minútou“, ktorú strávil s finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Najnovšia várka dokumentov, ktoré minulý týždeň zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, obsahovala e-maily medzi mnohými prominentnými osobnosťami a Epsteinom; často odhaľovali vrúcne priateľstvá, nezákonné finančné obchody a súkromné fotografie.
V koncepte e-mailu nájdenom medzi dokumentmi Epstein tvrdil, že Gates mal mimomanželské aféry. Napísal tiež, že jeho vzťah s Gatesom siahal od pomoci dostať sa k liekom na zvládnutie následkov sexuálneho styku s ruskými dievčatami po pomoc pri románikoch s vydatými ženami.
„Každú minútu, ktorú som s ním strávil, ľutujem a ospravedlňujem sa,“ uviedol Gates v stredu v rozhovore pre 9News Australia. Dodal, že daný e-mail nikdy nebol odoslaný a jeho obsah je nepravdivý.
Hovorca Gatesa uviedol, že zverejnené dokumenty ukazujú len Epsteinovu frustráciu z toho, že s Gatesom nemal trvalý vzťah, a „do akej miery bol ochotný chytiť ho do pasce a očierniť.“
Gatesova bývalá manželka Melinda pre americké National Public Radio povedala, že zverejnenie Epsteinových dokumentov jej pripomenulo „niektoré veľmi, veľmi bolestivé chvíle“ v manželstve. Dodala, že otázky, ktoré zverejnené dokumenty vyvolávajú, musia zodpovedať tí, ktorých sa týkajú vrátane jej bývalého manžela.
Gates uviedol, že Epsteina spoznal v roku 2011 a počas troch rokov s ním absolvoval niekoľko večerí. Nikdy však nenavštívil jeho karibský ostrov a nemal vzťahy so ženami, ktoré sa pohybovali v Epsteinovom okolí.
„Sústredil som sa vždy na to, že poznal veľa bohatých ľudí a tvrdil, že ich dokáže presvedčiť darovať peniaze na globálne zdravie. Z dnešného pohľadu to bola slepá ulička,“ povedal Gates.
Zaradenie niečieho mena do Epsteinových súborov nemusí automaticky znamenať, že daná osoba vykonávala nejakú protiprávnu činnosť. Dané osoby však napriek tomu svoje kontakty s Epsteinom často bagatelizujú alebo dokonca popierajú.
Ruský stand-upový komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia
Súd v Moskve v stredu uznal stand-upového komika Arťoma Ostanina za vinného za podnecovanie nenávisti a urážku náboženských citov a odsúdil ho na takmer šesť rokov väzenia.
Guterres vyzval USA a Rusko, aby podpísali novú jadrovú dohodu
Generálny tajomník OSN António Guterres v noci na štvrtok vyzval Spojené štáty a Rusko, aby čo najskôr podpísali novú jadrovú dohodu.
Trump pripustil miernejší prístup počas razií voči prisťahovalcom
Prezident USA naznačil, že federálne imigračné úrady by mohli zmierniť svoj prístup počas zásahov proti ilegálnym prisťahovalcom po tom, ako boli v januári v Minneapolise smrteľne postrelení dvaja americkí občania.
Zelenskyj: Od začiatku invázie zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že „v blízkej budúcnosti“ očakáva novú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom.