  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Štvrtok, 5.2.2026Meniny má Agáta
Bratislava

Bill Gates ľutuje každú minútu strávenú v spoločnosti Epsteina

  • DNES - 6:31
  • Sydney
Bill Gates ľutuje každú minútu strávenú v spoločnosti Epsteina

Americký podnikateľ, filantrop a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates vyjadril ľútosť nad „každou minútou“, ktorú strávil s finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.

Najnovšia várka dokumentov, ktoré minulý týždeň zverejnilo americké ministerstvo spravodlivosti, obsahovala e-maily medzi mnohými prominentnými osobnosťami a Epsteinom; často odhaľovali vrúcne priateľstvá, nezákonné finančné obchody a súkromné ​​fotografie.

V koncepte e-mailu nájdenom medzi dokumentmi Epstein tvrdil, že Gates mal mimomanželské aféry. Napísal tiež, že jeho vzťah s Gatesom siahal od pomoci dostať sa k liekom na zvládnutie následkov sexuálneho styku s ruskými dievčatami po pomoc pri románikoch s vydatými ženami.

Každú minútu, ktorú som s ním strávil, ľutujem a ospravedlňujem sa,“ uviedol Gates v stredu v rozhovore pre 9News Australia. Dodal, že daný e-mail nikdy nebol odoslaný a jeho obsah je nepravdivý.

Hovorca Gatesa uviedol, že zverejnené dokumenty ukazujú len Epsteinovu frustráciu z toho, že s Gatesom nemal trvalý vzťah, a „do akej miery bol ochotný chytiť ho do pasce a očierniť.“

Gatesova bývalá manželka Melinda pre americké National Public Radio povedala, že zverejnenie Epsteinových dokumentov jej pripomenulo „niektoré veľmi, veľmi bolestivé chvíle“ v manželstve. Dodala, že otázky, ktoré zverejnené dokumenty vyvolávajú, musia zodpovedať tí, ktorých sa týkajú vrátane jej bývalého manžela.

Gates uviedol, že Epsteina spoznal v roku 2011 a počas troch rokov s ním absolvoval niekoľko večerí. Nikdy však nenavštívil jeho karibský ostrov a nemal vzťahy so ženami, ktoré sa pohybovali v Epsteinovom okolí.

Sústredil som sa vždy na to, že poznal veľa bohatých ľudí a tvrdil, že ich dokáže presvedčiť darovať peniaze na globálne zdravie. Z dnešného pohľadu to bola slepá ulička,“ povedal Gates.

Zaradenie niečieho mena do Epsteinových súborov nemusí automaticky znamenať, že daná osoba vykonávala nejakú protiprávnu činnosť. Dané osoby však napriek tomu svoje kontakty s Epsteinom často bagatelizujú alebo dokonca popierajú.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Ruský stand-upový komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia

Ruský stand-upový komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia

DNES - 6:38Zahraničné

Súd v Moskve v stredu uznal stand-upového komika Arťoma Ostanina za vinného za podnecovanie nenávisti a urážku náboženských citov a odsúdil ho na takmer šesť rokov väzenia.

Guterres vyzval USA a Rusko, aby podpísali novú jadrovú dohodu

Guterres vyzval USA a Rusko, aby podpísali novú jadrovú dohodu

DNES - 6:33Zahraničné

Generálny tajomník OSN António Guterres v noci na štvrtok vyzval Spojené štáty a Rusko, aby čo najskôr podpísali novú jadrovú dohodu.

Trump pripustil miernejší prístup počas razií voči prisťahovalcom

Trump pripustil miernejší prístup počas razií voči prisťahovalcom

DNES - 5:58Zahraničné

Prezident USA naznačil, že federálne imigračné úrady by mohli zmierniť svoj prístup počas zásahov proti ilegálnym prisťahovalcom po tom, ako boli v januári v Minneapolise smrteľne postrelení dvaja americkí občania.

Zelenskyj: Od začiatku invázie zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov

Zelenskyj: Od začiatku invázie zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov

DNES - 5:54Zahraničné

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že „v blízkej budúcnosti“ očakáva novú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom.

Vosveteit.sk
Lockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štítLockheed Martin práve Američanom dodal do výzbroje technológiu Sentinel A4, ktorá z protivzdušnej obrany robí pohyblivý a inteligentný štít
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správuGoogle varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP