Trump pripustil miernejší prístup počas razií voči prisťahovalcom
- DNES - 5:58
- Washington
Prezident USA Donald Trump v stredu naznačil, že federálne imigračné úrady by mohli zmierniť svoj prístup počas zásahov proti ilegálnym prisťahovalcom po tom, ako boli v januári v Minneapolise smrteľne postrelení dvaja americkí občania.
Ako informovala agentúra DPA, v rozhovore pre televíziu NBC News Trump uviedol, že z diskusií s miestnymi predstaviteľmi vyplynulo, že v napätej situácii môže byť potrebný „miernejší prístup“. „Zistil som, že možno môžeme použiť trochu jemnejší prístup...Ale stále musíte byť tvrdí,“ vysvetlil Trump.
Rozhodnutie stiahnuť z Minneapolisu 700 príslušníkov Imigračného a colného úradu (ICE) a Úradu colnej a pohraničnej stráže (CBP) - vychádzalo podľa Trumpových slov z nariadenia administratívy USA. Tento krok sa považuje za reakciu na protesty občanov po smrti Renée Goodovej a Alexa Prettiho.
Trump zdôraznil, že tvrdý prístup je potrebné zachovať, pretože úrady stále riešia prípady závažných trestných činov a čakajú, kým mesto odovzdá podozrivých federálnym zložkám.
Spomínané stiahnutie agentov federálnych úradov bolo súčasťou úpravy prístupu po diskusiách s guvernérom štátu Minnesota Timom Walzom a primátorom Minneapolisu Jacobom Freyom, s ktorými podľa Trumpa viedol „výborné rozhovory“. Trump sa však v televízii posťažoval, že obaja politici verejne komunikujú tak, ako keby nebola dosiahnutá žiadna dohoda.
Ruský stand-upový komik dostal za vtipy takmer šesť rokov väzenia
Súd v Moskve v stredu uznal stand-upového komika Arťoma Ostanina za vinného za podnecovanie nenávisti a urážku náboženských citov a odsúdil ho na takmer šesť rokov väzenia.
Guterres vyzval USA a Rusko, aby podpísali novú jadrovú dohodu
Generálny tajomník OSN António Guterres v noci na štvrtok vyzval Spojené štáty a Rusko, aby čo najskôr podpísali novú jadrovú dohodu.
Bill Gates ľutuje každú minútu strávenú v spoločnosti Epsteina
Americký podnikateľ, filantrop a spoluzakladateľ spoločnosti Microsoft Bill Gates vyjadril ľútosť nad „každou minútou“, ktorú strávil s finančníkom a sexuálnym delikventom Jeffreym Epsteinom.
Zelenskyj: Od začiatku invázie zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že „v blízkej budúcnosti“ očakáva novú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom.