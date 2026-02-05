Zelenskyj: Od začiatku invázie zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov
- DNES - 5:54
- Kyjev
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj v stredu uviedol, že „v blízkej budúcnosti“ očakáva novú výmenu vojnových zajatcov s Ruskom.
Jeho vyjadrenie prichádza v čase, keď Moskva a Kyjev ukončili prvý deň rokovaní v Spojených arabských emirátoch o takmer štyri roky trvajúcej vojne na Ukrajine. Počet obetí na životoch v radoch ukrajinských vojakov od začiatku invázie je podľa Zelenského približne 55.000, informuje AFP.
„Urobíme aj významný krok: V blízkej budúcnosti očakávame výmenu vojnových zajatcov. Musíme priviesť našich zajatcov domov,“ povedal ukrajinský prezident vo svojom pravidelnom videoposolstve.
Zelenskyj tiež v rozhovore pre francúzsku televíznu sieť France 2 v stredu uviedol, že od začiatku ruskej vojenskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 zahynulo približne 55.000 ukrajinských vojakov. Ako dodal, „vysoký počet“ ďalších je nezvestných v boji.
