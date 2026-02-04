  • Články
Jozef Mikloško: Incident na škole je predovšetkým dôležitým signálom pre dospelých

  • DNES - 20:21
  • Bratislava
Stredajší incident na škole v Novom Meste nad Váhom je podľa komisára pre deti Jozefa Mikloška predovšetkým dôležitým signálom pre dospelých.

Hoci nedošlo k najhoršiemu, tento deň nesmie podľa komisára prejsť mlčaním. Ukazuje, v akom napätí a akom svete deti momentálne žijú. TASR o tom informovala Iveta Adamová z Úradu komisára pre deti.

Žijeme však v dobe, ktorá je vyeskalovaná. Či už v online priestore, v médiách, alebo všeobecne v realite. Je naivné myslieť si, že sa konfliktom úplne vyhneme. Našou úlohou je však naučiť sa zvládať ich bez agresivity,“ uviedol Mikloško.

Opakovane apeluje na to, aby sa školy stali centrami nielen vzdelávania, ale aj bezpečného sociálneho rozvoja. Podľa komisára treba do škôl dostať viac programov na zvládanie deeskalácie napätia. Deti by mali podľa Mikloška vedieť, ako reagovať, keď sú pod tlakom alebo v strese, a to za každých okolností mierovou cestou.

Incidenty ako ten dnešný nám potvrdzujú, že prítomnosť školských psychológov a sociálnych pedagógov nie je luxus, ale základná výbava bezpečnejších škôl. Potrebujeme lepšie zachytávať varovné signály skôr, než dieťa urobí chybu,“ upozorňuje Mikloško.

Zároveň apeluje na normalizovanie diskusie o pocitoch a podpory duševného zdravia, aby žiadne dieťa nemalo potrebu na seba upozorňovať nebezpečným správaním, nebodaj zbraňou. Vyzýva tiež na preventívne mechanizmy a na budovanie vzťahov medzi žiakmi a učiteľmi, ktoré sú podľa komisára pre deti najlepšou preventívnou ochranou pred násilím. „Škola má byť bezpečným miestom postaveným na dôvere,“ dodal.

Počas stredajšieho incidentu medzi žiakmi na škole v Novom Meste nad Váhom mal jeden z nich vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov jednorazovo ošetrili na mieste, sú mimo ohrozenia života.

Zdroj: Info.sk, TASR
