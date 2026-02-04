  • Články
Streda, 4.2.2026
Bratislava

Matúš Šutaj Eštok považuje vyjadrenia Maroša Žilinku za zavádzajúce

  • DNES - 19:59
  • Bratislava
Matúš Šutaj Eštok považuje vyjadrenia Maroša Žilinku za zavádzajúce

Stredajšie vyjadrenia generálneho prokurátora Maroša Žilinku považuje minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) za neprimerané a zavádzajúce.

Namiesto hľadania riešení sme podľa šéfa rezortu vnútra boli svedkami verejného spochybňovania Policajného zboru, a to minister jednoznačne odmieta. Uviedol na sociálnej sieti v reakcii na Žilinkovu tlačovú besedu.

Ak pán generálny prokurátor svoje slová myslí vážne, nemôže v jednom krátkom vystúpení označiť stav boja proti korupcii za katastrofálny a zároveň celú zodpovednosť zvaliť na Policajný zbor,“ uviedol Šutaj Eštok.

Zdôraznil, že práve prokurátor je pánom trestného konania a jeho podriadení prokurátori majú plné právo konať z titulu svojej funkcie vždy, keď nadobudnú podozrenia z porušenia zákona, a to aj v prípadoch korupcie. Šutaj Eštok pokračoval, že ak by Žilinka vystupoval ako prokurátor a skutočne považoval boj proti korupcii za nedostatočný, mal by to byť práve on, kto by z titulu svojej funkcie inicioval rokovanie s príslušnými štátnymi orgánmi, napríklad aj polície a navrhol konkrétne opatrenia na zlepšenie.

Nie je možné byť plnohodnotnou, dokonca kľúčovou súčasťou orgánov činných v trestnom konaní a zároveň zvonka kritizovať výsledky v boji proti kriminalite,“ konštatoval šéf rezortu vnútra, podľa ktorého Žilinka v stredu hovoril bez overiteľných údajov a bez návrhov riešení. „Ak chce byť kvalitným generálnym prokurátorom, musí aktívne hľadať riešenia, ako boj proti kriminalite zlepšiť a nevyhýbať sa pritom ani vlastnej zodpovednosti, ani zodpovednosti svojich podriadených,“ dodal Šutaj Eštok s tým, že Žilinka má u neho vždy dvere otvorené.

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
