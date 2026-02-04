Posunutá rohož môže značiť zlodejov. Polícia radí: Čo ďalšie si všímať?
Zabráňme spoločne vykrádaniu bytov, vyzýva polícia. Na sociálnej sieti zverejnila najčastejšie „príznaky“ zlodejov. Nevšimli ste si ich aj u seba doma?
Polícia vyzýva občanov, aby boli v blízkosti svojich bytov a bytových domov maximálne obozretní. Informovala o tom trnavská krajská polícia na sociálnej sieti.
„Spoločným úsilím chceme zabrániť páchateľom, aby neoprávnené vnikali do vašich obydlí a spôsobovali vám škodu na súkromnom majetku,“ uviedla polícia. Zároveň vyzvala občanov, aby si všímali niekoľko podozrivých znakov.
Všímajte si maličkosti
Foto: Erhan Inga/Shutterstock.com
Polícia odporučila správcom bytových domov, aby spoločné priestory zabezpečili kamerovým systémom. Práve ten totiž dokáže pomôcť pri odhalení podvodníkov, ktorí sa neraz vydávajú za elektrikárov, poštárov či dovozcov jedla.
Zlodejov a podvodníkov prezradia aj maličkosti, ktoré ste si na chodbách a v byte predtým nevšimli:
- prelepené „kukátka“
- posunuté rohože
- prelepené zámky na vchodových dverách
- nedoliehanie vchodových dvier
Podľa polície si zlodeji takýmto spôsobom označujú byty na vykradnutie. „Všetko toto môže nasvedčovať tomu, že niekto typuje byty za účelom ich vykradnutia,“ spresnila.
Vydávajú sa za poštárov aj doručovateľov
Ako ďalej informovala polícia, zlodeji a podvodníci si pred krádežou overujú prítomnosť domácich v bytoch. Prezlečení za doručovateľov jedla alebo preplatkov, prípadne poštárov na to využívajú niekoľko metód:
- klopanie na dvere bytov – po otvorení sa tvária, že sa pomýlili
- zvonenie a predstieranie, že „hľadajú adresáta objednávky“
- sledovanie reakcií obyvateľov
- zisťovanie informácií od susedov
Polícia v tejto súvislosti vydala niekoľko odporúčaní.
Nepomôžu ani bezpečnostné dvere
Zlodeji sa pred krádežou neraz vydávajú aj za doručovateľov jedla; Foto: Andrey_Popov/Shutterstock.com
Polícia radí občanom, aby cudzích ľudí nevpúšťali do svojej domácnosti, ani im neposkytovali žiadne informácie o sebe alebo o susedoch. Susedov zároveň odporúčajú poučiť o zásadách bezpečného správania.
„Buďte všímaví, sledujte obozretne pohyb neznámych osôb v spoločných priestoroch, ktorý budí vašu pozornosť,“ radí polícia. Podľa nej ani bezpečnostné dvere „nedávajú záruku, že váš byt sa nestane objektom zlodejov.“
Pýtajte si preukaz
V prípade, že vo svojej bytovke spozorujete podozrivé osoby alebo podozrivé skutočnosti, polícia radí bezodkladne ju kontaktovať na telefónnom čísle 158.
Občanov tiež informuje, že poskytovatelia plánovaných služieb informujú o svojej návšteve prostredníctvom mailu alebo oznamu vo vestibule. Na požiadanie by mali byť schopní preukázať sa preukazom.
Nenechávajte kľúčik vo dverách
Krádeže hrozia aj v domoch, a zlodeji pri nich najnovšie využívajú trik s kľúčom vo dverách. Na túto skutočnosť v januári upozornila influencerka Ayamé, ktorej sa pred niekoľkými mesiacmi vlámali do bytu.
Ako uviedla Ayamé vo videu zverejnenom na TikToku, v novembri 2025 jej ukradli značkovú kabelku, kým nebola doma. Za všetko mohla jedna chyba s kľúčom.
„Zamykajte si dvere a nenechávajte v nich kľúče,“ varuje Ayamé vo videu. „Včera večer sa mi vlámali do domu. Našťastie som v poriadku, dúfam, že nespravili nič desivé,“ spresnila s tým, že z domu jej zmizla značková kabelka.
