Muž, ktorý sa v roku 2024 pokúsil zabiť Trumpa, dostal doživotie
- DNES - 19:39
- Washington
Na doživotie odsúdil v stredu americký súd muža, ktorý chcel počas predvolebnej kampane v roku 2024 na golfovom ihrisku na Floride zabiť Donalda Trumpa, vtedajšieho kandidáta na post prezidenta USA.
Sudkyňa Aileen Cannonová vyniesla rozsudok nad Ryanom Routhom v tej istej súdnej sieni vo Fort Pierce, v ktorej vlani v septembri vypukol v chaos po tom, čo sa pokúsil bodnúť sa. Urobil tak krátko po tom, ako ho porotcovia uznali vinným vo všetkých bodoch obžaloby.
Prokurátori pre Routha žiadali doživotie bez možnosti podmienečného prepustenia s tým, že obžalovaný svoj skutok neľutuje a nikdy sa neospravedlnil. Obhajca Martin L. Roth, ktorého si predvolali na vynesenie rozsudku, žiadal 27-ročné väzenie s odôvodnením, že Routh čoskoro dosiahne vek 60 rokov.
Zároveň dostal sedemročný trest odňatia slobody v jednom z prípadov, ktoré boli proti nemu vedené za držanie strelnej zbrane.
Verdikt v prípade pokusu o zabitie Trumpa bol pôvodne naplánovaný na december. Cannonová však súhlasila s presunutím dátumu po tom, čo sa Routh rozhodol počas vyhlásenia verdiktu využiť právnika namiesto toho, aby sa zastupoval sám, ako to robil počas väčšiny súdneho procesu.
Prokurátori v memorande o rozsudku uviedli, že Routh zatiaľ neprijal za svoj čin žiadnu zodpovednosť a mal by zostať zvyšok života vo väzení v súlade s federálnymi smernicami pre vynášanie trestov.
„Routh stále neľutuje svoje zločiny, nikdy sa neospravedlnil za životy, ktoré ohrozil, a jeho život demonštruje takmer úplnú neúctu k zákonu,“ uvádza sa v memorande.
Babiš v Taliansku: Meloniová je najperspektívnejšia líderka Európy
Predseda českej vlády Andrej Babiš sa v stredu v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Si telefonoval s Trumpom, diskutovali o Taiwane, Iráne a vojne na Ukrajine
Čínsky prezident Si Ťin-pching počas stredajšieho telefonátu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi povedal, že bilaterálne otázky možno vyriešiť na základe vzájomného rešpektu, informovali štátne médiá v Pekingu.
Denník Washington Post čaká rozsiahle prepúšťanie a reštrukturalizácia
Vedenie amerického denníka The Washington Post v stredu informovalo svojich zamestnancov, že začne s rozsiahlym prepúšťaním, v rámci ktorého má byť zrušených 300 z približne 800 redaktorských pozícií.
Rubio: USA sú pripravené stretnúť sa s Iránom, rokovať však musí aj o zbraniach
Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom tento týždeň, ale diskusie sa musia týkať jeho raketových a jadrových programov, uviedol v stredu minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.