Bratislava

Tragédia: Pád zo štvrtého poschodia neprežila 31-ročná žena

  • DNES - 18:46
  • Bratislava
Tragédia: Pád zo štvrtého poschodia neprežila 31-ročná žena

Druhý bratislavský okres zasiahla v podvečerných hodinách smutná správa. Na Ulici svornosti došlo k tragickej udalosti, pri ktorej vyhasol život mladej ženy.

Polícia prijala oznámenie na tiesňovej linke 158 krátko pred osemnástou hodinou, konkrétne o 17:51. Podľa prvotných informácií mala 31-ročná žena vypadnúť zo štvrtého poschodia jedného z tamojších bytových domov.

Na miesto boli okamžite vyslané policajné hliadky aj posádky rýchlej zdravotnej pomoci. Záchranári po príchode bojovali o život mladej ženy, no napriek ich maximálnemu úsiliu a snahe sa ju nepodarilo zachrániť a svojim zraneniam na mieste podľahla.

Polícia momentálne na mieste zaisťuje stopy a dokumentuje situáciu. „Predmetná udalosť je v štádiu vyšetrovania. Bližšie informácie poskytneme, keď to procesná situácia umožní,“ uviedlo Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave. Okolnosti, ktoré tomuto pádu predchádzali, zatiaľ nie sú známe.

Zdroj: Info.sk, Polícia SR
