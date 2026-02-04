Si telefonoval s Trumpom, diskutovali o Taiwane, Iráne a vojne na Ukrajine
- DNES - 18:42
- Washington/Peking
Čínsky prezident Si Ťin-pching počas stredajšieho telefonátu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi povedal, že bilaterálne otázky možno vyriešiť na základe vzájomného rešpektu, informovali štátne médiá v Pekingu.
Po rozhovore s čínskym lídrom šéf Bieleho domu opísal vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou ako „mimoriadne dobré“.
„Riešením jednotlivých otázok a neustálym budovaním vzájomnej dôvery môžeme vytvoriť správnu cestu pre dobré vzťahy medzi oboma krajinami,“ povedal Si, ktorého citovala čínska štátna televízia CCTV.
„Urobme z roku 2026 rok, v ktorom sa Čína a Spojené štáty ako dve veľké krajiny posunú smerom k vzájomnému rešpektu, mierovému spolunažívaniu a vzájomne prospešnej spolupráci,“ dodal čínsky prezident.
Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social označil telefonát s čínskym lídrom za „vynikajúci“.
„Vzťahy s Čínou a moje osobné vzťahy s prezidentom Sim sú mimoriadne dobré a obaja si uvedomujeme, aké dôležité je, aby to tak aj zostalo,“ napísal Trump.
Americký prezident uviedol, že so Sim diskutovali o obchode, Taiwane, ruskej vojne na Ukrajine a Iráne, ako aj o jeho plánovanej ceste do Číny, na ktorú sa, ako uviedol, „veľmi teší“.
Podľa čínskych médií Si počas telefonátu varoval Trumpa, že Spojené štáty musia pri predaji zbraní Taiwanu „postupovať opatrne“, pričom otázku Taiwanu označil za najdôležitejšiu otázku v čínsko-amerických vzťahoch.
Peking opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu.
V decembri Čína v blízkosti Taiwanu uskutočnila rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Cvičenia sa začali len pár dní po oznámení Spojených štátov, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Išlo o najväčší takýto zbrojný balík pre Taiwan v dejinách.
Babiš v Taliansku: Meloniová je najperspektívnejšia líderka Európy
Predseda českej vlády Andrej Babiš sa v stredu v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Denník Washington Post čaká rozsiahle prepúšťanie a reštrukturalizácia
Vedenie amerického denníka The Washington Post v stredu informovalo svojich zamestnancov, že začne s rozsiahlym prepúšťaním, v rámci ktorého má byť zrušených 300 z približne 800 redaktorských pozícií.
Rubio: USA sú pripravené stretnúť sa s Iránom, rokovať však musí aj o zbraniach
Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom tento týždeň, ale diskusie sa musia týkať jeho raketových a jadrových programov, uviedol v stredu minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
Macinka: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých, most bol spálený
Český prezident Petr Pavel podľa ministra zahraničných vecí a životného prostredia a tiež predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku už nebude prezidentom všetkých Čechov.