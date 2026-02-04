  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Si telefonoval s Trumpom, diskutovali o Taiwane, Iráne a vojne na Ukrajine

  • DNES - 18:42
  • Washington/Peking
Si telefonoval s Trumpom, diskutovali o Taiwane, Iráne a vojne na Ukrajine

Čínsky prezident Si Ťin-pching počas stredajšieho telefonátu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi povedal, že bilaterálne otázky možno vyriešiť na základe vzájomného rešpektu, informovali štátne médiá v Pekingu.

Po rozhovore s čínskym lídrom šéf Bieleho domu opísal vzťahy medzi Spojenými štátmi a Čínou ako „mimoriadne dobré“.

Riešením jednotlivých otázok a neustálym budovaním vzájomnej dôvery môžeme vytvoriť správnu cestu pre dobré vzťahy medzi oboma krajinami,“ povedal Si, ktorého citovala čínska štátna televízia CCTV.

Urobme z roku 2026 rok, v ktorom sa Čína a Spojené štáty ako dve veľké krajiny posunú smerom k vzájomnému rešpektu, mierovému spolunažívaniu a vzájomne prospešnej spolupráci,“ dodal čínsky prezident.

Trump v príspevku na svojej platforme Truth Social označil telefonát s čínskym lídrom za „vynikajúci“.

Vzťahy s Čínou a moje osobné vzťahy s prezidentom Sim sú mimoriadne dobré a obaja si uvedomujeme, aké dôležité je, aby to tak aj zostalo,“ napísal Trump.

Americký prezident uviedol, že so Sim diskutovali o obchode, Taiwane, ruskej vojne na Ukrajine a Iráne, ako aj o jeho plánovanej ceste do Číny, na ktorú sa, ako uviedol, „veľmi teší“.

Podľa čínskych médií Si počas telefonátu varoval Trumpa, že Spojené štáty musia pri predaji zbraní Taiwanu „postupovať opatrne“, pričom otázku Taiwanu označil za najdôležitejšiu otázku v čínsko-amerických vzťahoch.

Peking opakovane deklaruje - a nevylučuje pritom ani použitie sily, - že jedného dňa Taiwan ovládne. Čína považuje Taiwan za svoju odštiepeneckú provinciu aj napriek tomu, že tento ostrov má od roku 1949 nezávislú vládu.

V decembri Čína v blízkosti Taiwanu uskutočnila rozsiahle vojenské cvičenia s názvom Misia spravodlivosť 2025. Cvičenia sa začali len pár dní po oznámení Spojených štátov, že Taiwanu predajú zbrane v hodnote 11,1 miliardy dolárov. Išlo o najväčší takýto zbrojný balík pre Taiwan v dejinách.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Babiš v Taliansku: Meloniová je najperspektívnejšia líderka Európy

Babiš v Taliansku: Meloniová je najperspektívnejšia líderka Európy

DNES - 18:51Zahraničné

Predseda českej vlády Andrej Babiš sa v stredu v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.

Denník Washington Post čaká rozsiahle prepúšťanie a reštrukturalizácia

Denník Washington Post čaká rozsiahle prepúšťanie a reštrukturalizácia

DNES - 18:41Zahraničné

Vedenie amerického denníka The Washington Post v stredu informovalo svojich zamestnancov, že začne s rozsiahlym prepúšťaním, v rámci ktorého má byť zrušených 300 z približne 800 redaktorských pozícií.

Rubio: USA sú pripravené stretnúť sa s Iránom, rokovať však musí aj o zbraniach

Rubio: USA sú pripravené stretnúť sa s Iránom, rokovať však musí aj o zbraniach

DNES - 18:12Zahraničné

Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom tento týždeň, ale diskusie sa musia týkať jeho raketových a jadrových programov, uviedol v stredu minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.

Macinka: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých, most bol spálený

Macinka: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých, most bol spálený

DNES - 17:14Zahraničné

Český prezident Petr Pavel podľa ministra zahraničných vecí a životného prostredia a tiež predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku už nebude prezidentom všetkých Čechov.

Vosveteit.sk
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správuGoogle varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP