  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

ECB menovú politiku na prvom zasadnutí v tomto roku pravdepodobne nezmení

  • DNES - 18:38
  • Frankfurt nad Mohanom
ECB menovú politiku na prvom zasadnutí v tomto roku pravdepodobne nezmení

Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) pravdepodobne zatiaľ zostanú na súčasnej relatívne nízkej úrovni.

Od prvého zasadnutia Rady guvernérov ECB, ktoré sa uskutoční vo Frankfurte nad Mohanom vo štvrtok (5. 2.), väčšina ekonómov neočakáva žiadnu zmenu.

Depozitná sadzba, ktorá je kľúčová pre sporiteľov a banky, sa od júna minulého roka nachádza na úrovni 2 %. Tvorcovia menovej politiky ju tam ponechali bez zmeny na štyroch zasadnutiach po sebe. Relatívne nízke úrokové sadzby zlacňujú úvery pre spotrebiteľov a podniky, čo môže podporiť výdavky a tým stimulovať hospodársky rast. V prospech vyčkávacieho postoja ECB hovorí aj vývoj inflácie, ktorá prudko vzrástla po začiatku vojny na Ukrajine, a teraz sa ju darí držať pod kontrolou. V januári boli spotrebiteľské ceny v eurozóne podľa predbežných údajov štatistického úradu EÚ Eurostat o 1,7 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka.

Posilnenie eura, ktoré nedávno voči americkému doláru prvýkrát od roku 2021 prekonalo hranicu 1,20 USD/EUR, by mohlo na druhej strane vyvinúť tlak na ECB, aby uvoľnila menovú politiku. Silné euro totiž zdražuje vývoz európskych podnikov na svetových trhoch. Zároveň to zlacňuje dovoz, ktorý sa obchoduje v dolároch, čo tlmí infláciu, ktorá by v roku 2026 mohla mierne klesnúť pod strednodobý cieľ ECB na úrovni 2 %.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
MIRRI: NASES môže riešiť kritický stav slovensko.sk, riziko však ostáva

MIRRI: NASES môže riešiť kritický stav slovensko.sk, riziko však ostáva

DNES - 16:48Ekonomické

Stredajšie schválenie informácie o kritickom stave slovensko.sk vládou umožní NASES realizáciu nevyhnutných a časovo najurgentnejších opatrení zameraných na stabilizáciu prevádzky portálu.

SaS: Sociálna poisťovňa má ďalšiu kauzu, Tomáš musí konať

SaS: Sociálna poisťovňa má ďalšiu kauzu, Tomáš musí konať

DNES - 11:26Ekonomické

Sociálna poisťovňa musí vysvetliť nevýhodný prenájom budovy, tvrdí strana SaS.

Saková: Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu treba viac vyrábať doma

Saková: Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu treba viac vyrábať doma

DNES - 9:11Ekonomické

Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu je potrebné zvyšovať výrobu v Európe a znižovať závislosť od dovozu, tvrdí ministerka hospodárstva.

Vláda sa bude zaoberať portálom slovensko.sk či kybernetickou bezpečnosťou

Vláda sa bude zaoberať portálom slovensko.sk či kybernetickou bezpečnosťou

DNES - 6:53Ekonomické

Vláda sa bude zaoberať návrhom Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030.

Vosveteit.sk
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správuGoogle varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP