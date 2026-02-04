ECB menovú politiku na prvom zasadnutí v tomto roku pravdepodobne nezmení
- DNES - 18:38
- Frankfurt nad Mohanom
Úrokové sadzby Európskej centrálnej banky (ECB) pravdepodobne zatiaľ zostanú na súčasnej relatívne nízkej úrovni.
Od prvého zasadnutia Rady guvernérov ECB, ktoré sa uskutoční vo Frankfurte nad Mohanom vo štvrtok (5. 2.), väčšina ekonómov neočakáva žiadnu zmenu.
Depozitná sadzba, ktorá je kľúčová pre sporiteľov a banky, sa od júna minulého roka nachádza na úrovni 2 %. Tvorcovia menovej politiky ju tam ponechali bez zmeny na štyroch zasadnutiach po sebe. Relatívne nízke úrokové sadzby zlacňujú úvery pre spotrebiteľov a podniky, čo môže podporiť výdavky a tým stimulovať hospodársky rast. V prospech vyčkávacieho postoja ECB hovorí aj vývoj inflácie, ktorá prudko vzrástla po začiatku vojny na Ukrajine, a teraz sa ju darí držať pod kontrolou. V januári boli spotrebiteľské ceny v eurozóne podľa predbežných údajov štatistického úradu EÚ Eurostat o 1,7 % vyššie ako v rovnakom mesiaci minulého roka.
Posilnenie eura, ktoré nedávno voči americkému doláru prvýkrát od roku 2021 prekonalo hranicu 1,20 USD/EUR, by mohlo na druhej strane vyvinúť tlak na ECB, aby uvoľnila menovú politiku. Silné euro totiž zdražuje vývoz európskych podnikov na svetových trhoch. Zároveň to zlacňuje dovoz, ktorý sa obchoduje v dolároch, čo tlmí infláciu, ktorá by v roku 2026 mohla mierne klesnúť pod strednodobý cieľ ECB na úrovni 2 %.
