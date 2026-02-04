Rubio: USA sú pripravené stretnúť sa s Iránom, rokovať však musí aj o zbraniach
- DNES - 18:12
- Washington
Spojené štáty sú pripravené stretnúť sa s Iránom tento týždeň, ale diskusie sa musia týkať jeho raketových a jadrových programov, uviedol v stredu minister zahraničných vecí USA Marco Rubio.
Rubio však bezprostredne nepotvrdil avizované piatkové stretnutie s Teheránom, ktoré by sa podľa iránskych médií malo uskutočniť v Ománe. „Ak sa Iránci chcú stretnúť, sme pripravení,“ povedal Rubio novinárom.
„Prejavili záujem o stretnutie a rozhovor. Ak zmenia názor, aj s tým súhlasíme,“ podotkol šéf diplomacie USA.
„Aby rozhovory skutočne viedli k niečomu zmysluplnému, budú musieť zahŕňať určité veci, a to vrátane doletu ich balistických rakiet, ich sponzorovania teroristických organizácií v celom regióne, ich jadrového programu a zaobchádzania s ich vlastnými ľuďmi,“ dodal podľa AFP Rubio.
Irán v predchádzajúcich rokovaniach o svojom spornom jadrovom programe vylúčil diskusiu o raketách a zbrane, ktoré môžu zasiahnuť Izrael, označil za nástroj sebaobrany, na ktorý má každá krajina právo.
O termíne a mieste rokovaní medzi Washingtonom a Teheránom informovali polooficiálne iránske tlačové agentúry ISNA a Tasním, ako aj agentúra Student News Network.
Omán zatiaľ tiež nepotvrdil, že bude tieto rokovania hostiť, predtým sa však v tomto sultanáte uskutočnili viaceré kolá jadrových rozhovorov medzi Iránom a USA.
Babiš v Taliansku: Meloniová je najperspektívnejšia líderka Európy
Predseda českej vlády Andrej Babiš sa v stredu v Ríme stretol s talianskou premiérkou Giorgiou Meloniovou.
Si telefonoval s Trumpom, diskutovali o Taiwane, Iráne a vojne na Ukrajine
Čínsky prezident Si Ťin-pching počas stredajšieho telefonátu šéfovi Bieleho domu Donaldovi Trumpovi povedal, že bilaterálne otázky možno vyriešiť na základe vzájomného rešpektu, informovali štátne médiá v Pekingu.
Denník Washington Post čaká rozsiahle prepúšťanie a reštrukturalizácia
Vedenie amerického denníka The Washington Post v stredu informovalo svojich zamestnancov, že začne s rozsiahlym prepúšťaním, v rámci ktorého má byť zrušených 300 z približne 800 redaktorských pozícií.
Macinka: Pavel už nikdy nebude prezidentom všetkých, most bol spálený
Český prezident Petr Pavel podľa ministra zahraničných vecí a životného prostredia a tiež predsedu strany Motoristi sebe Petra Macinku už nebude prezidentom všetkých Čechov.