  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

NRSR: Poslanci odmietli viaceré návrhy na zmenu zákonov z dielne PS

  • DNES - 17:50
  • Bratislava
NRSR: Poslanci odmietli viaceré návrhy na zmenu zákonov z dielne PS

Parlament v stredajšom hlasovaní odmietol viaceré návrhy z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS).

Jedným z nich je návrh noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorým chcelo PS sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi. Poslanci za PS navrhovali zaviesť novú priťažujúcu okolnosť, ktorou má byť spáchanie trestného činu v prítomnosti dieťaťa.

PS chcelo tiež presadiť, aby deti, v prítomnosti ktorých došlo k spáchaniu trestnej činnosti násilného charakteru, mali automaticky status poškodenej osoby. „Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany detí ako sekundárnych obetí pri páchaní trestnej činnosti, a to obzvlášť závažnej násilnej trestnej činnosti,“ vysvetlili predkladatelia. Upozornili, že deti sú častými sekundárnymi obeťami, no aktuálna úprava im v týchto prípadoch neposkytuje dostatočnú ochranu.

Poslanci hnutia chceli tiež presadiť, aby mal kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) bezpečnostnú previerku na stupeň Prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Previerku by musel získať šéf SIS pred menovaním do funkcie, respektíve počas procesu výberu kandidáta. Zmenou chceli poslanci dosiahnuť zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby, posilnenie vonkajšej kontroly a zabezpečenie, že osoba vo vedení SIS spĺňa najprísnejšie štandardy bezpečnostnej spoľahlivosti.

Zmenou zákona o odpadoch chcel poslanec Michal Sabo (PS) zase dosiahnuť vybudovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) tabakových výrobkov s filtrami a tiež tak dosiahnuť zníženie množstva voľne pohodeného odpadu vznikajúceho z tabakových výrobkov s filtrami. Jeho návrh mal riešiť aj financovanie nakladania s takto voľne pohodeným odpadom vznikajúcim z týchto výrobkov.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Tragédia: Pád zo štvrtého poschodia neprežila 31-ročná žena

Tragédia: Pád zo štvrtého poschodia neprežila 31-ročná žena

DNES - 18:46Domáce

Na Ulici svornosti došlo k tragickej udalosti, pri ktorej vyhasol život mladej ženy.

Ministerstvo spravodlivosti považuje vyjadrenia Maroša Žilinku o boji proti korupcii za politizujúce

Ministerstvo spravodlivosti považuje vyjadrenia Maroša Žilinku o boji proti korupcii za politizujúce

DNES - 17:16Domáce

Ministerstvo spravodlivosti SR považuje stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku za zjednodušujúcu a politizujúcu mimoriadne citlivú tému boja proti korupcii.

Fico: Žilinka zasiahol do politickej súťaže nekorektnými vyhláseniami

Fico: Žilinka zasiahol do politickej súťaže nekorektnými vyhláseniami

DNES - 16:24Domáce

Na vyvrátenie Žilinkových tvrdení máme dostatok argumentov, tvrdí premiér.

Streľba v škole: Riaditeľka priblížila okolnosti

Streľba v škole: Riaditeľka priblížila okolnosti

DNES - 15:16Domáce

Škola aktivovala všetky záchranné zložky. Aké zranenia evidujú u žiakov?

Vosveteit.sk
Ukrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoroUkrajina našla spôsob, ako znefunkčniť ruské drony so Starlinkom. Je až prekvapujúce, že s týmto nápadom prišla tak neskoro
Google chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desíGoogle chystá pre Android jednu z najväčších zmien v histórii. Gemini bude ovládať tvoj telefón namiesto teba, mnohých to desí
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správuGoogle varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP