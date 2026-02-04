NRSR: Poslanci odmietli viaceré návrhy na zmenu zákonov z dielne PS
Parlament v stredajšom hlasovaní odmietol viaceré návrhy z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS).
Jedným z nich je návrh noviel Trestného zákona a Trestného poriadku, ktorým chcelo PS sprísniť úpravu týkajúcu sa páchania trestnej činnosti pred deťmi. Poslanci za PS navrhovali zaviesť novú priťažujúcu okolnosť, ktorou má byť spáchanie trestného činu v prítomnosti dieťaťa.
PS chcelo tiež presadiť, aby deti, v prítomnosti ktorých došlo k spáchaniu trestnej činnosti násilného charakteru, mali automaticky status poškodenej osoby. „Cieľom návrhu zákona je zvýšenie ochrany detí ako sekundárnych obetí pri páchaní trestnej činnosti, a to obzvlášť závažnej násilnej trestnej činnosti,“ vysvetlili predkladatelia. Upozornili, že deti sú častými sekundárnymi obeťami, no aktuálna úprava im v týchto prípadoch neposkytuje dostatočnú ochranu.
Poslanci hnutia chceli tiež presadiť, aby mal kandidát na funkciu riaditeľa Slovenskej informačnej služby (SIS) bezpečnostnú previerku na stupeň Prísne tajné od Národného bezpečnostného úradu (NBÚ). Previerku by musel získať šéf SIS pred menovaním do funkcie, respektíve počas procesu výberu kandidáta. Zmenou chceli poslanci dosiahnuť zvýšenie dôveryhodnosti a transparentnosti spravodajskej služby, posilnenie vonkajšej kontroly a zabezpečenie, že osoba vo vedení SIS spĺňa najprísnejšie štandardy bezpečnostnej spoľahlivosti.
Zmenou zákona o odpadoch chcel poslanec Michal Sabo (PS) zase dosiahnuť vybudovanie systému rozšírenej zodpovednosti výrobcov (RZV) tabakových výrobkov s filtrami a tiež tak dosiahnuť zníženie množstva voľne pohodeného odpadu vznikajúceho z tabakových výrobkov s filtrami. Jeho návrh mal riešiť aj financovanie nakladania s takto voľne pohodeným odpadom vznikajúcim z týchto výrobkov.
