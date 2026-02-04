MIRRI: NASES môže riešiť kritický stav slovensko.sk, riziko však ostáva
- DNES - 16:48
- Bratislava
Stredajšie schválenie informácie o kritickom stave Ústredného portálu verejnej správy slovensko.sk vládou umožní Národnej agentúre pre sieťové a elektronické služby (NASES) realizáciu nevyhnutných a časovo najurgentnejších opatrení zameraných na stabilizáciu prevádzky portálu. Uviedlo to v stredu Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR.
Ich realizáciou sa podľa MIRRI riziko kolapsu systému zníži zo súčasnej úrovne 90 až 100 % na približne 58 až 78 %, čím sa vytvorí nevyhnutný časový priestor na prípravu a postupnú realizáciu komplexnejšieho a dlhodobo udržateľného riešenia. „Aj schválené riešenie je v aktuálnej situácii nevyhnutným prvým krokom, ktorý reaguje na bezprostredné riziká identifikované odbornými posudkami. Našou prioritou je zachovať funkčnosť kľúčovej digitálnej infraštruktúry štátu a zabrániť náhlemu a nekontrolovanému zlyhaniu systému,“ uviedlo MIRRI.
I keď materiál k plánovaným investíciám do slovensko.sk nebol zverejnený, minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po rokovaní vlády uviedol, že na projekty súvisiace s Ústredným portálom verejnej správy slovensko.sk odsúhlasila vláda len približne 80 miliónov eur, nie požadovaných vyše 100 miliónov eur.
MIRRI zdôraznilo, že prijaté rozhodnutie reflektuje aktuálne rozpočtové a časové možnosti štátu. „Kolegovia prijali politické rozhodnutie, ktoré rešpektujeme. Pre nás bolo kľúčové, aby bolo jasné, že MIRRI urobilo maximum pre vyriešenie problému. Riziko kolapsu sa zníži, všetky problémy to však nevyrieši,“ povedal minister investícií Samuel Migaľ (nezávislý).
Dodal, že ho mrzí politický rozmer technického problému, v ktorom nielen opozícia, ale aj koaliční partneri spochybňujú urgentnosť situácie. Utajované nákupy IT riešení opakovane kritizovali najmä opoziční poslanci, ale aj Digitálna koalícia, podľa ktorej existujú lacnejšie riešenia. MIRRI tieto informácie ale odmietlo.
„Pre nás sú záväzné dva znalecké posudky a odmietam prijať zodpovednosť za flagrantné podcenenie situácie minimálne od roku 2022 mojimi predchodcami. V znaleckom posudku od najvyššej inštancie je jednoznačne konštatované, že už od roku 2022 sa ignorovali problémy a odkladali riešenia. Ak by konali najväčší krikľúni vtedy, tak by sanácia stála desaťnásobne menej. Dnes riešime haváriu namiesto toho, aby sme priniesli moderné riešenie hodné aktuálnych možností IT. Napriek tomu sme sa mohli posunúť ďalej. Toto riešenie nie je optimálne a ani najhospodárnejšie, rieši len najurgentnejšie problémy. Je to však rozhodnutie vlády, ktoré rešpektujeme, aj keď s ním nesúhlasíme,“ uzavrel Migaľ.
SaS: Sociálna poisťovňa má ďalšiu kauzu, Tomáš musí konať
Sociálna poisťovňa musí vysvetliť nevýhodný prenájom budovy, tvrdí strana SaS.
Saková: Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu treba viac vyrábať doma
Pre bezpečnú a konkurencieschopnú Európu je potrebné zvyšovať výrobu v Európe a znižovať závislosť od dovozu, tvrdí ministerka hospodárstva.
Vláda sa bude zaoberať portálom slovensko.sk či kybernetickou bezpečnosťou
Vláda sa bude zaoberať návrhom Národnej stratégie kybernetickej bezpečnosti na roky 2026 až 2030.
SaS sa pre energopomoc obracia na Generálnu prokuratúru
Niektorým domácnostiam hrozí, že vyplatené peniaze budú musieť vrátiť, varuje strana SaS.