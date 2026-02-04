  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Fico: Žilinka zasiahol do politickej súťaže nekorektnými vyhláseniami

  • DNES - 16:24
  • Bratislava
Fico: Žilinka zasiahol do politickej súťaže nekorektnými vyhláseniami

Na vyvrátenie Žilinkových tvrdení máme dostatok argumentov, tvrdí premiér.

Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril počudovanie nad tým, že generálny prokurátor Maroš Žilinka namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach, zasiahol v stredu do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých majú podľa premiéra na úrovni vlády dostatok odborných argumentov.

Uviedol to v reakcii na Žilinkovu stredajšiu tlačovú konferenciu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Žilinka: Novela Trestného zákona sa nevydarila

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu.

Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).

„Na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii za rok 2025, žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela Trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov Policajného zboru sa nevydarili. Inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v roku 2025 je katastrofálny,“ zhodnotil Žilinka.

Správu aktualizujeme.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
NRSR: Poslanci odmietli viaceré návrhy na zmenu zákonov z dielne PS

NRSR: Poslanci odmietli viaceré návrhy na zmenu zákonov z dielne PS

DNES - 17:50Domáce

Parlament v stredajšom hlasovaní odmietol viaceré návrhy z dielne opozičného Progresívneho Slovenska (PS).

Ministerstvo spravodlivosti považuje vyjadrenia Maroša Žilinku o boji proti korupcii za politizujúce

Ministerstvo spravodlivosti považuje vyjadrenia Maroša Žilinku o boji proti korupcii za politizujúce

DNES - 17:16Domáce

Ministerstvo spravodlivosti SR považuje stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho prokurátora Maroša Žilinku za zjednodušujúcu a politizujúcu mimoriadne citlivú tému boja proti korupcii.

Streľba v škole: Riaditeľka priblížila okolnosti

Streľba v škole: Riaditeľka priblížila okolnosti

DNES - 15:16Domáce

Škola aktivovala všetky záchranné zložky. Aké zranenia evidujú u žiakov?

Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť

Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť

DNES - 13:43Domáce

Polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenala viacero podvodov, ktoré sa uskutočnili cez aplikáciu WhatsApp.

Vosveteit.sk
Google varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správuGoogle varuje pred chybou vo WhatsApp. Hackeri sa môžu dostať do tvojho zariadenia aj bez kliknutia na správu
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP