Fico: Žilinka zasiahol do politickej súťaže nekorektnými vyhláseniami
Na vyvrátenie Žilinkových tvrdení máme dostatok argumentov, tvrdí premiér.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) vyjadril počudovanie nad tým, že generálny prokurátor Maroš Žilinka namiesto pokračovania vecného dialógu v názorových sporoch o odborných témach, zasiahol v stredu do politickej súťaže nekorektnými politickými vyhláseniami a tvrdeniami, na vyvrátenie ktorých majú podľa premiéra na úrovni vlády dostatok odborných argumentov.
Uviedol to v reakcii na Žilinkovu stredajšiu tlačovú konferenciu. TASR o tom informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.
Žilinka: Novela Trestného zákona sa nevydarila
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu.
Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD).
„Na základe tých údajov, ktoré máme k dispozícii za rok 2025, žiaľ, musím konštatovať, že experiment s názvom novela Trestného zákona v časti korupcie a zvlášť zmena organizačnej štruktúry orgánov Policajného zboru sa nevydarili. Inštitucionálny rámec a stav boja proti korupcii v roku 2025 je katastrofálny,“ zhodnotil Žilinka.
Správu aktualizujeme.
