Ryby z tejto slovenskej rieky nejedzte, varujú potravinári: Čo hrozí?
Vo svalovine rýb sa neustále zvyšuje koncentrácia nebezpečných látok. Veterinári a potravinári preto vydali varovanie pre prípadných konzumentov.
Konzumácia rýb vylovených z rieky Slaná môže mať negatívne následky pre zdravie. Na sociálnej sieti pred tým varovala Štátna veterinárna a potravinová správa (ŠVPS) SR, podľa ktorej vo svalovine týchto rýb neustále narastá koncentrácia nebezpečných látok.
Predstavujú zdravotné riziko
Varovanie prišlo po tom, ako ŠVPS nechala vypracovať posudok o zdravotnom riziku nameraných hodnôt arzénu v rôznych druhoch rýb.
„Keďže arzén nemá stanovený maximálny limit pre svalovinu rýb podľa Nariadenia Komisie a jeho koncentrácie sa vo svalovine rýb zvyšovali v dôsledku vytekania banských vôd od februára 2022 zo železorudnej bane v areáli bývalého podniku Siderit v obci Nižná Slaná, Štátna veterinárna a potravinová správa SR (ŠVPS SR) požiadala v roku 2024 Národné poľnohospodárske a potravinové centrum – Výskumný ústav potravinársky (NPPC-VÚP) o posúdenie zdravotného rizika nameraných hodnôt arzénu v rôznych druhoch rýb.“
Ryby v Slanej sú dlhodobo monitorované aj z hľadiska obsahu ďalších chemických prvkov ako ortuť, olovo, kadmium, nikel či urán-238.
Znečistená rieka Slaná v roku 2022; Foto: TASR/Milan Kapusta
Lov a konzumácia sa zakazuje
Podľa ŠVPS zvýšená hladina ortuti a arzénu vo svalovine rýb môže pri konzumácii viesť ku kontaminácii. U ľudí hrozí riziko poškodenia zdravia a života.
Veterinári a potravinári ďalej upozorňujú na platné opatrenia vo vybraných úsekoch rieky Slaná:
- zákaz konzumácie ulovených rýb
- povolený je výlučne rybolov formou „chyť a pusť“ (bez privlastnenia rýb)
- umiestnenie výstražných tabúľ upozorňujúcich na zákaz lovu a konzumácie rýb
Aké hrozia následky?
Ortuť
Ako približuje Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR, Slováci sa ku kontaktu s ortuťou najčastejšie dostanú prostredníctvom amalgámových zubných výplní, ktoré sa v modernej praxi už nepoužívajú.
Ďalším zdrojom príjmu ortuti je častá konzumácia rýb a kôrovcov s vysokým obsahom tejto látky. Pri dlhodobom kontakte pritom hrozí chronická toxicita, ktorá má nasledovné prejavy:
- poškodenie centrálnej nervovej sústavy, obličiek a žalúdka
- negatívny vplyv na imunitu
- problémy s krvným tlakom
- zmena vo frekvencii tepu srdca
- chvenie
- zmena osobnosti
- poruchy pamäte
ŠVPS približuje, že prekročené množstvo ortute namerali vo vzorkách rýb odobratých v júni 2025 v katastri obce Lenartovce pri Rimavskej Sobote. „Ortuť má na európskej úrovni stanovený maximálny reziduálny limit, a vzorky prekračujúce túto hodnotu sa považujú za rizikové pre konzumáciu obyvateľstvom a ich konzumácia je zakázaná,“ spresnili odborníci.
Ekologickú katastrofu na rieke Slaná spôsobujú vytekajúce banské vody; Foto: TASR/Milan Kapusta
Arzén
O negatívnych vplyvoch arzénu na zdravie informuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO). Tá na svojom webe pripomína, že zvýšené množstvo arzénu sa vyskytuje v tabaku, pesticídoch a niektorých liečivách. Niektoré krajiny ako India, Mexiko alebo Vietnam majú problém aj s kontamináciou podzemných vôd.
V rybách a morských plodoch sa podľa WHO vyskytuje arzén vo svojej organickej podobe, ktorá je menej škodlivá pre zdravie. Vo vode sa zas táto látka vyskytuje v neorganickej, nebezpečnejšej forme. Intoxikácia arzénom môže viesť k týmto zdravotným ťažkostiam:
- zvracanie
- bolesť brucha
- hnačka
- svalové kŕče
- zmena sfarbenia pokožky
- tvrdnutie pokožky dlaní a chodidiel
- zvýšené riziko rakoviny močového mechúra a pľúc
Zvýšenú hodnotu arzénu namerali v katastri obce Štrkovec a na odstavenom ramene Slanej – Indiánskom jazere. „Arzén aj napriek tomu, že nemá stanovený maximálny reziduálny limit, po zhodnotení rizika pre slovenské obyvateľstvo (na základe množstva konzumácie daných rýb) je konzumácia takýchto rýb riziková,“ uviedla ŠVPS.
Potravinári pokračujú v monitorovaní rieky a rýb v nej aj v roku 2026. „Upozorňujeme verejnosť, aby ryby z rieky Slaná nekonzumovala,“ dodala ŠVPS.
