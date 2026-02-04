  • Články
Streľba v škole: Riaditeľka priblížila okolnosti

  • DNES - 15:16
  • Nové Mesto nad Váhom
Škola aktivovala všetky záchranné zložky. Aké zranenia evidujú u žiakov?

Pri streľbe airsoftovou zbraňou v Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom trafil šiestak počas prestávky dvoch spolužiakov do nôh. Utrpeli povrchové zranenia, ktoré si vyžiadali jednorazové ošetrenie. Informovala o tom na brífingu riaditeľka Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom Katarína Jarošincová.

Napriek tomu sme aktivovali všetky záchranné zložky - políciu, zdravotníkov, centrum právnej pomoci a kuratelu. Zároveň máme zabezpečený intervenčný krízový tím, naša škola má dve profesionálky v oblasti krízovej intervencie. Ide nám predovšetkým o bezpečnosť našich žiakov,“ doplnila riaditeľka.

Išlo o problémového žiaka

Ako dodala riaditeľka, žiak, ktorý strieľal, je problémový, dlhodobo ho riešili v spolupráci s Centrom právnej pomoci a kuratelou. Zranení žiaci sú podľa riaditeľky bezproblémoví, mysleli si, že pištoľ bola hračkárska. Dôvod streľby zatiaľ nie je známy.

Časť rodičov si prišla svoje deti do školy zobrať, časť žiakov zostala na vyučovaní. V súvislosti s prípadom budeme zabezpečovať krízovú intervenciu pre triedy,“ doplnila Jarošincová s tým, že prípad sa vyšetruje a škola vyvodí zodpovednosť.

Ako informovala Martina Fröhlich Činovská z Operačného strediska Záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky, operátor vyslal na miesto dve ambulancie Záchrannej zdravotnej služby. Dve maloleté osoby boli s otvorenou ranou na stehne ošetrené na mieste.

Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné

Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády potvrdil, že žiak šiesteho ročníka Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom „vzduchovou pištoľou“ poranil dvoch svojich spolužiakov. Akékoľvek zbrane v škole považuje za neakceptovateľné. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) označil správanie žiaka za obzvlášť nezodpovedné a nebezpečné.

„Je pre mňa neakceptovateľné, aby deti nosili akékoľvek zbrane do školy,“ uviedol Drucker na margo incidentu. Zdôraznil, že ide o situáciu, ktorá je absolútne neprijateľná. Dodal, že je v kontakte s vedením školy, pričom na mieste je aj podporný tím.

Minister vnútra poďakoval policajtom za rýchly zásah na základnej škole v Novom Meste nad Váhom. „Aj keď žiak strieľal ‚len' z airsoftovej zbrane a našťastie nikto neprišiel o život, považujem jeho správanie za obzvlášť nezodpovedné a nebezpečné,“ uviedol na sociálnej sieti.

Zdroj: Info.sk, TASR
