Babiš: Odvolávanie vlády v snemovni nikoho nezaujíma
- DNES - 14:33
- Praha
Premiér ČR Andrej Babiš (ANO) označil mimoriadnu schôdzu o opozičnom návrhu na vyslovenie nedôvery vláde za stratu času.
Táto schôdza, ktorá sa začala iba 19 dní po vyslovení dôvery novej vláde v snemovni, podľa Babiša nikoho nezaujíma. Rokovanie v stredu pokračuje druhým dňom po tom, ako ho poslanci v utorok po 12 hodinách prerušili, informuje TASR.
„Vnímam toto zasadnutie snemovne ako zbytočné, už som sa k tomu vyjadril. V podstate tu štyri roky vládla (terajšia) opozícia a na základe tej nešťastnej komunikácie pána (ministra zahraničných vecí Petra) Macinku sa tu z toho robí veľký škandál,“ zdôraznil Babiš. „Je to zbytočné, strata času a myslím si, že to ľudí ani nezaujíma,“ skonštatoval premiér.
Na začiatku stredajšej schôdze vystúpil ako prvý Ivan Bartoš z poslaneckého klubu Pirátov s kritikou navrhnutého deficitu štátneho rozpočtu. Poslanec Benjamin Činčila z KDU-ČSL sa vo svojom prejave takisto venoval návrhu rozpočtu, pričom podotkol, že je v rozpore so zákonom o rozpočtovej zodpovednosti.
Do debaty napokon vstúpila aj ministerka financií z hnutia ANO Alena Schillerová, ktorá na grafoch porovnávala rozpočtové deficity jednotlivých vlád. Schillerová odmietla, že by návrh porušoval zákon, s čím však nesúhlasí Národná rozpočtová rada.
Poslankyňa ODS Renata Zajíčková počas svojho vystúpenia varovala pred úpadkom politickej kultúry v krajine a rozpadom ústavných inštitúcií. „ČR sa nesmie vydať slovenskou cestou,“ skonštatovala podľa portálu Novinky.cz.
Do rozpravy je aktuálne prihlásených ešte 27 poslancov.
Opoziční poslanci vyjadrili nespokojnosť s neprítomnosťou Babiša i Macinku (Motoristi sebe) na schôdzi. Minister v stredu odložil návštevu Spojených štátov pre zrušený let z nemeckého Frankfurtu nad Mohanom a viacerí poslanci vrátane predsedu opozičnej ODS Martina Kupku ho preto vyzvali, aby prišiel na schôdzu. Popoludní sa na ňu skutočne dostavil. Babiš sa v stredu stretol s prezidentom Petrom Pavlom a neskôr plánuje odcestovať do Talianska.
Pavel na sociálnych sieťach minulý týždeň zverejnil SMS správy, ktoré Macinka posielal jeho poradcovi Petrovi Kolářovi. Snažil sa v nich rôznymi spôsobmi dosiahnuť, aby prezident zmenil názor a vymenoval poslanca Motoristov Filipa Turka za ministra životného prostredia. Pavel ho obvinil z pokusu o vydieranie a správy odovzdal aj polícii. Prípadom sa zaoberá Národná centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ).
Szijjártó: Grécka tragédia s migrantmi dokazuje, že politika Bruselu je zlá
Migračná politika Európskej únie vedie len k tragédiám, čo jasne dokazuje aj utorňajšie nešťastie pri pobreží Grécka. Na Facebooku to v stredu konštatoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó.
Putin: Vzťahy Ruska a Číny sú stabilizujúcim faktorom vo svetovom dianí
Ruský prezident Vladimir Putin počas stredajšieho videohovoru so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom ocenil ekonomické, politické a bezpečnostné vzťahy Moskvy s Pekingom.
Babiš: Téma Turek vo vláde je uzavretá, schôdzky na hrade už nebudú
Vo vláde Andreja Babiša nebude Filip Turek, lebo prezident Petr Pavel ho do funkcie ministra nikdy nevymenuje. Český premiér to povedal novinárom v stredu po skončení rokovania Bezpečnostnej rady štátu.
Väčšina obyvateľov Slovenska hodnotí členstvo v EÚ pozitívne
Väčšina obyvateľov Slovenska považuje členstvo svojej krajiny v Európskej únii za prínos.