Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť

  • DNES - 13:43
  • Bratislava
Polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenala viacero podvodov, ktoré sa uskutočnili cez aplikáciu WhatsApp.

Podvodníci posielajú správy vydávajúc sa za známych, pričom žiadajú finančné prostriedky. TASR o tom informovala bratislavská krajská policajná hovorkyňa Silvia Šimková.

Podvodníci opäť začali zasielať správy cez uvedenú mobilnú aplikáciu s textom, v ktorom vás nejaký kamarát žiada o zaslanie finančných prostriedkov. Pozor, správy chodia z čísla, ktoré máte uložené a poznáte ho, ale opačná strana, čiže váš kamarát, nemá ani tušenia, že sa niečo deje, lebo z jeho mobilu to nešlo. Po vašej kladnej reakcii na správu príde číslo účtu, ktoré nevyzerá nijako podozrivo, no meno sa väčšinou s vaším kamarátom nezhoduje. Takto prichádzate o nemalé peniaze,“ ozrejmila hovorkyňa.

Polícia preto apeluje na obozretnosť. „Nerobte unáhlené závery, ale radšej vyčkajte a pýtajte sa. Kontaktovaním známeho, od ktorého vám prišla správa s prosbou o pomoc, predídete vašim finančným stratám. Ak vás kontaktuje fyzická osoba, ktorú nepoznáte, prípadne poznáte, ale nemáte z toho dobrý pocit, máte pochybnosti, pýtajte sa, volajte známym a predovšetkým volajte na číslo 158, keďže môže ísť o podvod,“ podotkla polícia.

Zdroj: Info.sk, TASR
