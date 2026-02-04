  • Články
Bratislava

Szijjártó: Grécka tragédia s migrantmi dokazuje, že politika Bruselu je zlá

  • DNES - 13:41
  • Budapešť
Szijjártó: Grécka tragédia s migrantmi dokazuje, že politika Bruselu je zlá

Migračná politika Európskej únie vedie len k tragédiám, čo jasne dokazuje aj utorňajšie nešťastie pri pobreží Grécka. Na Facebooku to v stredu konštatoval maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca TASR v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie podčiarkol, že maďarská vláda bruselskú politiku migrácie naďalej odmieta a Maďarsko zostane krajinou bez migrantov.

Najmenej 14 ľudí zahynulo pri zrážke lode prepravujúcej migrantov s hliadkovou loďou gréckej pobrežnej stráže v utorok pri ostrove Chios v Egejskom mori, oznámila pobrežná stráž. V oblasti nehody prebieha záchranná operácia za účasti hliadkových lodí, helikoptéry a potápačov.

Koľko ľudí musí ešte zomrieť pre migračnú politiku Bruselu? Brusel svojou promigračnou politikou už desať rokov neustále motivuje ľudí žijúcich mimo Európy, aby prichádzali ilegálne. Výsledky v západnej Európe sú viditeľné na každom kroku,“ zdôraznil minister.

Čím viac ľudí sem Brusel privádza, tým väčší tlak vyvíja na nás, aby sme ich prijali. Táto politika vedie len k tragédiám. V západnej časti Európy narastá riziko terorizmu a teraz sme v Stredozemnom mori svedkami ďalšieho utopenia migrantov,“ pripomenul šéf maďarskej diplomacie.

Zdroj: Info.sk, TASR
