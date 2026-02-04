Koniec Šutaja Eštoka ako predsedu Hlasu? Cítime pokles preferencií, priznal Drucker
Minister školstva eviduje množstvo "špekulácií" v súvislosti s postom predsedu Hlasu-SD.
V Hlase cítime, že preferencie pod vedením prezidenta SR Petra Pellegriniho boli oveľa vyššie. Povedal to Tomáš Drucker (Hlas-SD) po rokovaní vlády v súvislosti s medializovanou informáciou o výmene súčasného predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Dodal, že eviduje mnoho „špekulácií“ a rozumie, prečo vznikajú, informáciu však nepotvrdil.
„Cítime, že preferencie, ktoré strana mala pod vedením prezidenta, bývalého šéfa a zakladateľa strany, boli oveľa vyššie. (...) Keď budeme hovoriť o tých ‚bielych koňoch' a iných, tak my sme tie ťažné koníky v tejto vláde. Tak ako ja, aj moji kolegovia sú ťažnými koníkmi, ktoré prinášajú kopu vecí pre ľudí,“ uviedol.
O tom, či by iný predseda dokázal pre stranu získať vyššie preferencie, nechcel špekulovať. „Hlas je kompetentnou stranou, ja pracujem pre ľudí a musíme to predávať. Špekulovať a snažiť sa tu zasievať zasa nejaké sváry mi nepríde vôbec ani užitočné, ani potrebné,“ podotkol.
Hlas predbehla Republika
Podľa najnovšieho prieskumu volebných preferencií z januára 2026 by strana Hlas-SD získala v parlamentných voľbách 9,9 percenta hlasov voličov. Skončila by tak na 4. mieste za Progresívnym Slovenskom (22,2 percenta), Smerom-SD (17,5 percenta) a hnutím Republika (11,6 percenta).
Prieskum realizovali na vzorke 1085 respondentov od 12. januára do 16. januára 2026.
Podobné výsledky zaznamenal januárový prieskum agentúry AKO pre televíziu Joj 24.
Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť
Polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenala viacero podvodov, ktoré sa uskutočnili cez aplikáciu WhatsApp.
Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili
Prístupovú cestu k štadiónu dočasne uzatvorili.
Ministri by mali odísť, tvrdí opozícia. Žilinka mal predstaviť obžalobu vlády
Opoziční predstavitelia reagovali stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho prokurátora.
Ministri reagujú na streľbu v škole. Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné
V Novom Meste nad Váhom došlo v stredu k streľbe medzi žiakmi. Na mieste je podporný tím, ako situáciu hodnotia ministri?