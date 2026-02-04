  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Koniec Šutaja Eštoka ako predsedu Hlasu? Cítime pokles preferencií, priznal Drucker

  • DNES - 13:38
  • Bratislava
Koniec Šutaja Eštoka ako predsedu Hlasu? Cítime pokles preferencií, priznal Drucker

Minister školstva eviduje množstvo "špekulácií" v súvislosti s postom predsedu Hlasu-SD.

V Hlase cítime, že preferencie pod vedením prezidenta SR Petra Pellegriniho boli oveľa vyššie. Povedal to Tomáš Drucker (Hlas-SD) po rokovaní vlády v súvislosti s medializovanou informáciou o výmene súčasného predsedu Hlasu Matúša Šutaja Eštoka. Dodal, že eviduje mnoho „špekulácií“ a rozumie, prečo vznikajú, informáciu však nepotvrdil.

Cítime, že preferencie, ktoré strana mala pod vedením prezidenta, bývalého šéfa a zakladateľa strany, boli oveľa vyššie. (...) Keď budeme hovoriť o tých ‚bielych koňoch' a iných, tak my sme tie ťažné koníky v tejto vláde. Tak ako ja, aj moji kolegovia sú ťažnými koníkmi, ktoré prinášajú kopu vecí pre ľudí,“ uviedol.

O tom, či by iný predseda dokázal pre stranu získať vyššie preferencie, nechcel špekulovať. „Hlas je kompetentnou stranou, ja pracujem pre ľudí a musíme to predávať. Špekulovať a snažiť sa tu zasievať zasa nejaké sváry mi nepríde vôbec ani užitočné, ani potrebné,“ podotkol.

Hlas predbehla Republika

Podľa najnovšieho prieskumu volebných preferencií z januára 2026 by strana Hlas-SD získala v parlamentných voľbách 9,9 percenta hlasov voličov. Skončila by tak na 4. mieste za Progresívnym Slovenskom (22,2 percenta), Smerom-SD (17,5 percenta) a hnutím Republika (11,6 percenta).

Prieskum realizovali na vzorke 1085 respondentov od 12. januára do 16. januára 2026.

Podobné výsledky zaznamenal januárový prieskum agentúry AKO pre televíziu Joj 24.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť

Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť

DNES - 13:43Domáce

Polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenala viacero podvodov, ktoré sa uskutočnili cez aplikáciu WhatsApp.

Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili

Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili

DNES - 13:31Domáce

Prístupovú cestu k štadiónu dočasne uzatvorili.

Ministri by mali odísť, tvrdí opozícia. Žilinka mal predstaviť obžalobu vlády

Ministri by mali odísť, tvrdí opozícia. Žilinka mal predstaviť obžalobu vlády

DNES - 13:24Domáce

Opoziční predstavitelia reagovali stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho prokurátora.

Ministri reagujú na streľbu v škole. Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné

Ministri reagujú na streľbu v škole. Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné

DNES - 13:21Domáce

V Novom Meste nad Váhom došlo v stredu k streľbe medzi žiakmi. Na mieste je podporný tím, ako situáciu hodnotia ministri?

Vosveteit.sk
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP