Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili

  • Zvolen
Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili

Prístupovú cestu k štadiónu dočasne uzatvorili.

Z budovy zimného štadióna vo Zvolene unikal v stredu čpavok. Pre udalosť neboli žiadne následky na zdraví ľudí, dočasne však uzavreli prístupovú cestu k štadiónu. Banskobystrická krajská polícia to uviedla na sociálnej sieti.

Mesto varuje: Okná radšej neotvárajte!

Spresnila, že podľa dostupných informácií unikal čpavok z hlavnej chladiacej nádrže. Mesto Zvolen na sociálnej sieti podotýka, že cestu k zimnému štadiónu dočasne uzavreli z preventívnych a bezpečnostných dôvodov.

Po spozorovaní poruchy prijala samospráva technické opatrenia na jej odstránenie a zastavenie úniku čpavku. Verejnosť podľa mesta nebola ohrozená. Ľudí zároveň upozorňuje, že technické zariadenie opravujú. Odporúčajú, aby sa obyvatelia bezprostredného okolia zimného štadióna do 15.00 h vyhli otváraniu okien a vetraniu. Situáciu podľa samosprávy priebežne monitorujú.

Polícia dodala, že na mieste v stredu zasahovali hasiči, ktorí požiadali o súčinnosť zvolenských policajtov i príslušníkov mestskej polície vo Zvolene. V súvislosti s udalosťou evakuovali zamestnancov blízkych firiem či blízko žijúcich obyvateľov.

