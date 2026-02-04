Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili
Prístupovú cestu k štadiónu dočasne uzatvorili.
Z budovy zimného štadióna vo Zvolene unikal v stredu čpavok. Pre udalosť neboli žiadne následky na zdraví ľudí, dočasne však uzavreli prístupovú cestu k štadiónu. Banskobystrická krajská polícia to uviedla na sociálnej sieti.
Mesto varuje: Okná radšej neotvárajte!
Spresnila, že podľa dostupných informácií unikal čpavok z hlavnej chladiacej nádrže. Mesto Zvolen na sociálnej sieti podotýka, že cestu k zimnému štadiónu dočasne uzavreli z preventívnych a bezpečnostných dôvodov.
Po spozorovaní poruchy prijala samospráva technické opatrenia na jej odstránenie a zastavenie úniku čpavku. Verejnosť podľa mesta nebola ohrozená. Ľudí zároveň upozorňuje, že technické zariadenie opravujú. Odporúčajú, aby sa obyvatelia bezprostredného okolia zimného štadióna do 15.00 h vyhli otváraniu okien a vetraniu. Situáciu podľa samosprávy priebežne monitorujú.
Polícia dodala, že na mieste v stredu zasahovali hasiči, ktorí požiadali o súčinnosť zvolenských policajtov i príslušníkov mestskej polície vo Zvolene. V súvislosti s udalosťou evakuovali zamestnancov blízkych firiem či blízko žijúcich obyvateľov.
Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť
Polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenala viacero podvodov, ktoré sa uskutočnili cez aplikáciu WhatsApp.
Koniec Šutaja Eštoka ako predsedu Hlasu? Cítime pokles preferencií, priznal Drucker
Minister školstva eviduje množstvo "špekulácií" v súvislosti s postom predsedu Hlasu-SD.
Ministri by mali odísť, tvrdí opozícia. Žilinka mal predstaviť obžalobu vlády
Opoziční predstavitelia reagovali stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho prokurátora.
Ministri reagujú na streľbu v škole. Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné
V Novom Meste nad Váhom došlo v stredu k streľbe medzi žiakmi. Na mieste je podporný tím, ako situáciu hodnotia ministri?