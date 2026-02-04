  • Články
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Ministri by mali odísť, tvrdí opozícia. Žilinka mal predstaviť obžalobu vlády

  • DNES - 13:24
  • Bratislava
Opoziční predstavitelia reagovali stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho prokurátora.

Hnutie Slovensko aj strana Za ľudí kritizujú stav vyšetrovania korupcie na Slovensku. Ministri spravodlivosti Boris Susko (Smer-SD) a vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by mali podľa poslanca Gábora Grendela (Slovensko - Za ľudí) vyvodiť politickú zodpovednosť a podať demisie. Predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová považuje generálnym prokurátorom Marošom Žilinkom prezentovanú štatistiku stíhania korupcie za dôkaz, že vláda rozviazala ruky korupcii. SaS iniciuje zvolanie mimoriadnej schôdze parlamentu, aby mohol v pléne generálny prokurátor vystúpiť. Opoziční predstavitelia to uviedli v reakcii na Žilinkovu stredajšiu tlačovú konferenciu.

Prezentované dáta sú podľa SaS jasnou obžalobou vlády z jej zlyhania v boji proti korupcii. „Generálny prokurátor otvorene potvrdil, že korupcia pod touto vládou prekvitá a je všade,“ vyhlásil predseda strany Branislav Gröhling.

Informácie k stretnutiu Roberta Fica (Smer-SD) s generálnym prokurátorom Žilinkom nastavujú Ficovej vláde to najhoršie zrkadlo. Generálny prokurátor potvrdil to, na čo upozorňujeme v opozícii od začiatku: Stav boja proti korupcii je katastrofálny, trestná novela a zmeny v polícii sú nevydareným experimentom a predovšetkým, za Fica sa začali tváriť, že korupcia neexistuje,“ vyhlásila Remišová s tým, že vrcholom „chrapúnstva“ podľa nej je, ak predseda vlády príde za Žilinkom a žiada, aby prokuratúra prehodnotila svoj postoj. Grendel upozornil, že na dôsledky legislatívnych a organizačných zmien, ktoré potvrdil generálny prokurátor, upozorňovala opozícia od začiatku.

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Ficom. Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
