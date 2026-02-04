Ministri reagujú na streľbu v škole. Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné
V Novom Meste nad Váhom došlo v stredu k streľbe medzi žiakmi. Na mieste je podporný tím, ako situáciu hodnotia ministri?
Minister školstva Tomáš Drucker (Hlas-SD) po stredajšom rokovaní vlády potvrdil, že žiak šiesteho ročníka Spojenej školy sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom „vzduchovou pištoľou“ poranil dvoch svojich spolužiakov. Akékoľvek zbrane v škole považuje za neakceptovateľné. Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) označil správanie žiaka za obzvlášť nezodpovedné a nebezpečné.
„Je pre mňa neakceptovateľné, aby deti nosili akékoľvek zbrane do školy,“ uviedol Drucker na margo incidentu. Zdôraznil, že ide o situáciu, ktorá je absolútne neprijateľná. Dodal, že je v kontakte s vedením školy, pričom na mieste je aj podporný tím.
V tejto súvislosti Drucker spomenul narastajúcu radikalizáciu mladých v online priestore. „Budeme pokračovať v posilňovaní preventívnych opatrení a spolupráce so školami, s rodičmi aj odborníkmi, aby sme podobným incidentom dokázali v budúcnosti predchádzať,“ uviedol.
Nezodpovedné a nebezpečné, hovorí Šutaj Eštok o správaní žiaka
Minister vnútra poďakoval policajtom za rýchly zásah na základnej škole v Novom Meste nad Váhom. „Aj keď žiak strieľal ‚len' z airsoftovej zbrane a našťastie nikto neprišiel o život, považujem jeho správanie za obzvlášť nezodpovedné a nebezpečné,“ uviedol na sociálnej sieti.
Počas incidentu medzi žiakmi mal jeden z nich vystreliť z airsoftovej zbrane na spolužiakov. Dvoch žiakov jednorazovo ošetrili na mieste, sú mimo ohrozenia života. Polícia ubezpečila verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo.
