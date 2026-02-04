  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty
Program.sk Dobré-Recepty.sk Mapa-Mapy.sk Vedelisteze.sk
Streda, 4.2.2026Meniny má Veronika
Bratislava

Kaliňák v reakcii na Žilinku: Prokuratúra zastavila naše podania

  • DNES - 13:17
  • Bratislava
Kaliňák v reakcii na Žilinku: Prokuratúra zastavila naše podania

Ministerstvo obrany podalo podľa svojho rezortného šéfa Roberta Kaliňáka (Smer-SD) desiatky podaní v súvislosti s korupciou. Viaceré z nich zastavila prokuratúra.

Kaliňák to uviedol v reakcii na kritiku generálneho prokurátora, ktorý v stredu na tlačovej konferencii prezentoval pokles miery vyšetrovania. Podobne po rokovaní vládneho kabinetu reagoval aj minister športu Rudolf Huliak (nezávislý).

Niektoré podania nepochopiteľne zastavili, tvrdí Kaliňák

Kaliňák doplnil, že Žilinka vo svojom stanovisku garantoval, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry nebude mať vplyv na kontrolu korupcie. „Počuli ste to aj v minulosti, kde sme jasne hovorili o tom, že si myslíme, že niektoré podania sú z absolútne nepochopiteľných dôvodov zastavované zo strany prokuratúry,“ uviedol Kaliňák.

Huliak si myslí, že generálny prokurátor odprezentoval iba svoju prácu. „Pán Žilinka mal toľko podnetov a toľko trestných oznámení aj od nás z vlády, aj zo všetkých, čo sa týka korupcie. Nespravila s tým prokuratúra nič,“ tvrdí.

Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry (GP) SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.

Zdroj: Info.sk, TASR
Najnovšie v kategóriiViac článkov
Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť

Cez aplikáciu sa šíria podvodné správy, polícia vyzýva na obozretnosť

DNES - 13:43Domáce

Polícia Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave zaznamenala viacero podvodov, ktoré sa uskutočnili cez aplikáciu WhatsApp.

Koniec Šutaja Eštoka ako predsedu Hlasu? Cítime pokles preferencií, priznal Drucker

Koniec Šutaja Eštoka ako predsedu Hlasu? Cítime pokles preferencií, priznal Drucker

DNES - 13:38Domáce

Minister školstva eviduje množstvo "špekulácií" v súvislosti s postom predsedu Hlasu-SD.

Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili

Zo zimného štadióna unikal čpavok, dopravu obmedzili

DNES - 13:31Domáce

Prístupovú cestu k štadiónu dočasne uzatvorili.

Ministri by mali odísť, tvrdí opozícia. Žilinka mal predstaviť obžalobu vlády

Ministri by mali odísť, tvrdí opozícia. Žilinka mal predstaviť obžalobu vlády

DNES - 13:24Domáce

Opoziční predstavitelia reagovali stredajšiu tlačovú konferenciu generálneho prokurátora.

Ministri reagujú na streľbu v škole. Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné

Ministri reagujú na streľbu v škole. Drucker: Zbrane sú v školách neakceptovateľné

DNES - 13:21Domáce

V Novom Meste nad Váhom došlo v stredu k streľbe medzi žiakmi. Na mieste je podporný tím, ako situáciu hodnotia ministri?

Vosveteit.sk
Americké stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tímAmerické stíhačky dostali brutálny upgrade. Namiesto samostatného boja budú fungovať ako prepojený tím
Microsoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identituMicrosoft varuje pred novým trendom hackerov. Cez tento typ aplikácií a služieb dnes kradnú peniaze aj identitu
WhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležitéWhatsApp má funkciu, ktorú väčšina ľudí prehliada. Takto si jednoducho roztriediš konverzácie na dôležité a menej dôležité
Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?Prečo fyzici čoraz vážnejšie uvažujú, že náš vesmír môže byť len obrovskou simuláciou?
Laser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko realityLaser namiesto rakiet? Americké námorníctvo tvrdí, že sen o laserovej zbrani na každej lodi je už blízko reality
Rusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek inýRusko prišlo so sľubom, nad ktorým každý vyvaľuje oči: Chcú sa dostať na Mars oveľa rýchlejšie, ako ktokoľvek iný
Americké tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronomAmerické tanky dostanú „železnú päsť“, inovatívny systém na obranu proti dronom
Kým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutímKým ti Google tlačí AI do každej funkcie, tento prehliadač ti dovolí celú AI „vypnúť“ jedným kliknutím
Microsoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s WindowsomMicrosoft priznal, že po posledných aktualizáciách sa nedajú správne vypnúť niektoré počítače s Windowsom
  • Články
  • Internet
  • Mapy
  • Recepty

© Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo ďalšie šírenie správ zo zdrojov TASR je bez predchádzajúceho písomného súhlasu TASR porušením autorského zákona

Webtron, s.r.o., Na Malý Diel 8930 Žilina, IČO: 44808178, evidenčné číslo periodickej publikácie: EV 12/22/SWP