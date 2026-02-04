Kaliňák v reakcii na Žilinku: Prokuratúra zastavila naše podania
Ministerstvo obrany podalo podľa svojho rezortného šéfa Roberta Kaliňáka (Smer-SD) desiatky podaní v súvislosti s korupciou. Viaceré z nich zastavila prokuratúra.
Kaliňák to uviedol v reakcii na kritiku generálneho prokurátora, ktorý v stredu na tlačovej konferencii prezentoval pokles miery vyšetrovania. Podobne po rokovaní vládneho kabinetu reagoval aj minister športu Rudolf Huliak (nezávislý).
Niektoré podania nepochopiteľne zastavili, tvrdí Kaliňák
Kaliňák doplnil, že Žilinka vo svojom stanovisku garantoval, že zrušenie Úradu špeciálnej prokuratúry nebude mať vplyv na kontrolu korupcie. „Počuli ste to aj v minulosti, kde sme jasne hovorili o tom, že si myslíme, že niektoré podania sú z absolútne nepochopiteľných dôvodov zastavované zo strany prokuratúry,“ uviedol Kaliňák.
Huliak si myslí, že generálny prokurátor odprezentoval iba svoju prácu. „Pán Žilinka mal toľko podnetov a toľko trestných oznámení aj od nás z vlády, aj zo všetkých, čo sa týka korupcie. Nespravila s tým prokuratúra nič,“ tvrdí.
Miera stíhania korupcie na Slovensku podľa generálneho prokurátora Maroša Žilinku výrazne klesla. V roku 2025 nebol odhalený ani jeden korupčný trestný čin na najvyšších miestach štátu. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Išlo o jednu z tém tohtotýždňového stretnutia Žilinku s premiérom Robertom Ficom (Smer-SD). Predseda vlády na ňom vyjadril nesúhlas so stanoviskom Generálnej prokuratúry (GP) SR k hodnoteniu boja proti korupcii v rámci pripravovanej správy o stave právneho štátu. Šéf prokuratúry zároveň kritizoval zmeny v Trestnom zákone i reorganizáciu Policajného zboru.
