Putin: Vzťahy Ruska a Číny sú stabilizujúcim faktorom vo svetovom dianí

Ruský prezident Vladimir Putin počas stredajšieho videohovoru so svojím čínskym náprotivkom Si Ťin-pchingom ocenil ekonomické, politické a bezpečnostné vzťahy Moskvy s Pekingom.

Podľa jeho slov predstavujú stabilizujúci faktor v súčasnej geopolitickej situácii na celom svete, informuje TASR na základe správ agentúr AFP a TASS.

Uprostred rastúcich turbulentných časov zostáva zahraničnopolitický zväzok medzi Moskvou a Pekingom dôležitým stabilizujúcim faktorom,“ vyhlásil Putin v prenose v ruskej štátnej televízii.

Sme pripravení pokračovať v čo najužšej koordinácii pri riešení globálnych a regionálnych otázok na dvojstrannej úrovni, a tiež na všetkých multilaterálnych fórach ako OSN, BRICS, Šanghajská organizácia pre spoluprácu (SCO) i ďalších,“ dodal ruský prezident.

Rusko-čínske partnerstvo a strategická spolupráca majú podľa Putina ukážkový charakter. Zdôraznil, že krajiny si tento rok pripomínajú 25 rokov od podpísania Dohody o dobrých susedských vzťahoch, priateľstve a spolupráci. Putin tento dokument označil za základný dokument, od ktorého sa vzťahy medzi Pekingom a Moskvou odvíjajú.

Ruský líder nazval Si Ťin-pchinga svojim „drahým priateľom“. Čínsky prezident počas videokonferencie uviedol, že obidve krajiny musia svoje strategické partnerstvo neustále prehlbovať. Zopakoval zároveň víkendové vyjadrenie čínskeho ministra zahraničných vecí, že vzťahy medzi krajinami vstupujú do novej etapy vývoja.

Posledné verejné kontakty ruského a čínskeho lídra vo forme videokonferencie sa uskutočnili koncom januára 2025. Prezidenti sa naposledy osobne stretli a rokovali vlani v septembri, keď Putin navštívil Peking pri príležitosti osláv 80. výročia ukončenie druhej svetovej vojny, pripomína TASS.

Zdroj: Info.sk, TASR
