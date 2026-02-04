  • Články
Bratislava

Babiš: Téma Turek vo vláde je uzavretá, schôdzky na hrade už nebudú

  • Praha
Babiš: Téma Turek vo vláde je uzavretá, schôdzky na hrade už nebudú

Vo vláde Andreja Babiša nebude Filip Turek, lebo prezident Petr Pavel ho do funkcie ministra nikdy nevymenuje. Český premiér to povedal novinárom v stredu po skončení rokovania Bezpečnostnej rady štátu.

Na rannej schôdzke sa s prezidentom podľa jeho slov zhodli na potrebe upokojiť situáciu. Babiš zároveň oznámil, že koordinačné schôdzky najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnej politike ČR, ktoré sa pravidelne konali na Pražskom hrade, už nebudú. Nie sú vraj potrebné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.

Konštatovali sme, že máme záujem, aby sa situácia ohľadom rôznych výrokov na pána prezidenta zo strany mojich koaličných partnerov upokojila,“ vyhlásil predseda českej vlády. Pripomenul, že sa s členmi kabinetu zhodli, že nemajú záujem o konflikt s hradom.

Tému ministerského postu pre čestného predsedu strany Motoristi sebe Filipa Turka, pre ktorú celý spor s prezidentom vznikol, považuje Babiš za uzavretú. „Pán prezident ho nie je ochotný vymenovať za ministra, takže toto už je preč a už sa k tomu nebudeme vracať... Vo vláde nebude, lebo ho pán prezident nikdy nevymenuje,“ dodal.

S Pavlom sa podľa jeho slov zhodli na tom, že nedáva zmysel, aby pokračovali koordinačné schôdzky k českej zahraničnej politike v doterajšom formáte - teda že sa stretli hlava štátu, predseda vlády, predsedovia oboch komôr parlamentu a väčšinou aj minister zahraničných vecí. S Pavlom sa už bude stretávať len Babiš sám.

Podotkol, že zahraničnú politiku vlády strany koordinujú v rámci koalície. Prezident sa podľa Babiša bude stretávať so všetkými ústavnými činiteľmi zrejme zvlášť. „Záver je taký, že sa s pánom prezidentom budeme ohľadom zahraničnej politiky stretávať bilaterálne... Dohodli sme sa, že budeme rokovať len pán prezident a ja. To znamená, že on bude rokovať s pánom Vystrčilom a ja to budem riešiť v rámci koalície. Takže už tie schôdze nebudú, pretože vlastne ani nie sú potrebné,“ dodal Babiš.

Zdroj: Info.sk, TASR
