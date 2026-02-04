Babiš: Téma Turek vo vláde je uzavretá, schôdzky na hrade už nebudú
- DNES - 12:31
- Praha
Vo vláde Andreja Babiša nebude Filip Turek, lebo prezident Petr Pavel ho do funkcie ministra nikdy nevymenuje. Český premiér to povedal novinárom v stredu po skončení rokovania Bezpečnostnej rady štátu.
Na rannej schôdzke sa s prezidentom podľa jeho slov zhodli na potrebe upokojiť situáciu. Babiš zároveň oznámil, že koordinačné schôdzky najvyšších ústavných činiteľov o zahraničnej politike ČR, ktoré sa pravidelne konali na Pražskom hrade, už nebudú. Nie sú vraj potrebné, informuje spravodajkyňa TASR v Prahe.
„Konštatovali sme, že máme záujem, aby sa situácia ohľadom rôznych výrokov na pána prezidenta zo strany mojich koaličných partnerov upokojila,“ vyhlásil predseda českej vlády. Pripomenul, že sa s členmi kabinetu zhodli, že nemajú záujem o konflikt s hradom.
Tému ministerského postu pre čestného predsedu strany Motoristi sebe Filipa Turka, pre ktorú celý spor s prezidentom vznikol, považuje Babiš za uzavretú. „Pán prezident ho nie je ochotný vymenovať za ministra, takže toto už je preč a už sa k tomu nebudeme vracať... Vo vláde nebude, lebo ho pán prezident nikdy nevymenuje,“ dodal.
S Pavlom sa podľa jeho slov zhodli na tom, že nedáva zmysel, aby pokračovali koordinačné schôdzky k českej zahraničnej politike v doterajšom formáte - teda že sa stretli hlava štátu, predseda vlády, predsedovia oboch komôr parlamentu a väčšinou aj minister zahraničných vecí. S Pavlom sa už bude stretávať len Babiš sám.
Podotkol, že zahraničnú politiku vlády strany koordinujú v rámci koalície. Prezident sa podľa Babiša bude stretávať so všetkými ústavnými činiteľmi zrejme zvlášť. „Záver je taký, že sa s pánom prezidentom budeme ohľadom zahraničnej politiky stretávať bilaterálne... Dohodli sme sa, že budeme rokovať len pán prezident a ja. To znamená, že on bude rokovať s pánom Vystrčilom a ja to budem riešiť v rámci koalície. Takže už tie schôdze nebudú, pretože vlastne ani nie sú potrebné,“ dodal Babiš.
