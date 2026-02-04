  • Články
Žilinka kritizuje spôsob prijímania zásadnej legislatívy

Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizoval spôsob prijímania zásadných právnych zmien.

Trvá na tom, že je to paródia legislatívneho procesu. Svoje výhrady tlmočil aj predsedovi vlády SR Robertovi Ficovi (Smer-SD) na ich stretnutí. Žilinka o tom informoval na stredajšej tlačovej konferencii. Na svoj predčasný odchod z pozície zároveň nevidí dôvod.

Pán predseda vlády celkom s pochopením pristupoval k týmto mojim výhradám a povedal mi, že radi by boli, keby mali odborné stanoviská alebo výstupy, pripomienky zo strany Generálnej prokuratúry SR a že ak sa s nimi stotožnia, budú ich zohľadňovať,“ uviedol Žilinka.

Šéf prokuratúry podľa svojich slov premiérovi povedal, že predpokladom na takýto postup je riadne legislatívne konanie, do ktorého sa v rámci pripomienkovania vie prokuratúra zapojiť. „Jednoducho ani generálny prokurátor alebo zamestnanci Generálnej prokuratúry SR, my nie sme čarodejníci, že dokážeme z noci do rána reagovať na tú vlnu pozmeňovacích návrhov v Národnej rade SR. Navyše, ani nie sme povinní to robiť,“ poukázal Žilinka.

Pripomenul tiež, že využitie skráteného legislatívneho konania má svoje podmienky a mantinely „a tie sú s vysokou pravdepodobnosťou prekračované, čo napokon už konštatoval opakovane aj Ústavný súd SR“.

Generálny prokurátor tiež vyhlásil, že nevidí dôvod na svoj predčasný odchod z funkcie. Pripomenul, že jeho sedemročný mandát sa končí v roku 2027.

Zdroj: Info.sk, TASR
