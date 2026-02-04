  • Články
Bratislava

Streľba v škole na Slovensku: Z miesta hlásia zranených

  • DNES - 11:47
  • Nové Mesto nad Váhom
Spojená škola združuje tri časti.

Aktualizované o 12:27

Na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Informovala o tom TV JOJ, podľa ktorého z miesta hlásia dvoch zranených.

Trenčianska krajská polícia neskôr spresnila, že malo ísť o incident medzi žiakmi, pri ktorom jeden z nich vystrelil z airsoftovej zbrane.

Spojená škola má združovať základnú školu, gymnázium a materskú školu.

K úmrtiu nedošlo

Podľa polície a Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR pri streľbe nemalo dôjsť k úmrtiu. Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky.

„Na miesto sme vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla pre TASR Martina Frőhlich Činovská z OS ZZS s tým, že informácie o počte zranených či ošetrených aktuálne nemá, keďže zásah ešte nebol ukončený.

Incident na škole potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. „Na miesto boli vyslané policajné hliadky,“ povedala.

„Ubezpečujeme verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo. V súčasnej dobe prebieha na mieste preverovanie, či ku skutku došlo úmyselným konaním,“ doplnila polícia.

Raši: Škola má byť bezpečným prístavom

Škola má byť bezpečným prístavom pre naše deti a učiteľov, nie miestom strachu a násilia. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) to vyhlásil s tým, že aktuálne správy z Nového Mesta nad Váhom ním hlboko otriasli. Raši tak reagoval v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo na jednej zo škôl.

„Chcem vyjadriť svoju hlbokú účasť a spolupatričnosť všetkým zraneným a ich rodinám, v tejto chvíli sme myšlienkami s vami,“ dodal šéf parlamentu.

Zdroj: Info.sk, noviny.sk, TASR
