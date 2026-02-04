Streľba v škole na Slovensku: Z miesta hlásia zranených
Spojená škola združuje tri časti.
Aktualizované o 12:27
Na Spojenej škole sv. Jozefa v Novom Meste nad Váhom sa strieľalo. Informovala o tom TV JOJ, podľa ktorého z miesta hlásia dvoch zranených.
Trenčianska krajská polícia neskôr spresnila, že malo ísť o incident medzi žiakmi, pri ktorom jeden z nich vystrelil z airsoftovej zbrane.
Spojená škola má združovať základnú školu, gymnázium a materskú školu.
K úmrtiu nedošlo
Podľa polície a Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby SR pri streľbe nemalo dôjsť k úmrtiu. Na mieste zasahujú záchranné a policajné zložky.
„Na miesto sme vyslali ambulancie záchrannej zdravotnej služby,“ uviedla pre TASR Martina Frőhlich Činovská z OS ZZS s tým, že informácie o počte zranených či ošetrených aktuálne nemá, keďže zásah ešte nebol ukončený.
Incident na škole potvrdila pre TASR aj hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Trenčíne Petra Klenková. „Na miesto boli vyslané policajné hliadky,“ povedala.
„Ubezpečujeme verejnosť, že v súvislosti s touto udalosťou nehrozí už žiadne nebezpečenstvo. V súčasnej dobe prebieha na mieste preverovanie, či ku skutku došlo úmyselným konaním,“ doplnila polícia.
Raši: Škola má byť bezpečným prístavom
Škola má byť bezpečným prístavom pre naše deti a učiteľov, nie miestom strachu a násilia. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) to vyhlásil s tým, že aktuálne správy z Nového Mesta nad Váhom ním hlboko otriasli. Raši tak reagoval v súvislosti s incidentom, ku ktorému došlo na jednej zo škôl.
„Chcem vyjadriť svoju hlbokú účasť a spolupatričnosť všetkým zraneným a ich rodinám, v tejto chvíli sme myšlienkami s vami,“ dodal šéf parlamentu.
Záchranári hrozia výpoveďami, Šaškovi poslali odkaz
Záchranári nesúhlasia so zámerom Ministerstva zdravotníctva SR zmeniť systém poskytovania záchrannej zdravotnej služby. Ak vstúpi do platnosti, sú pripravení podať výpovede.
Žilinka kritizuje spôsob prijímania zásadnej legislatívy
Generálny prokurátor Maroš Žilinka kritizoval spôsob prijímania zásadných právnych zmien.
Šaško: Včasná diagnostika zachraňuje životy, účasť na skríningoch je nízka
Včasná diagnostika zachraňuje životy, účasť na skríningoch je nízka. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Kamila Šaška pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine.
Žilinka informoval o stretnutí s Ficom: Na tomto sa nezhodli
Vyšetrovanie korupcie na najvyšších miestach je katastrofálne, vyhlásil generálny prokurátor. O čom sa rozprával s Robertom Ficom?