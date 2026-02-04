  • Články
Bratislava

Šaško: Včasná diagnostika zachraňuje životy, účasť na skríningoch je nízka

  DNES - 11:45
  • Bratislava
Včasná diagnostika zachraňuje životy, účasť na skríningoch je nízka. Vyplýva to z vyjadrenia ministra zdravotníctva Kamila Šaška (Hlas-SD) pri príležitosti Svetového dňa boja proti rakovine.

Rok 2026 vyhlásil za rok prevencie. Objasnil, že návrhy vyhlášok, ktoré upravujú podrobnosti vykonávania skríningov onkologických chorôb, ako aj požiadavky na pracoviská a zdravotníckych pracovníkov zapojených do skríningu sú v súčasnosti v štádiu vyhodnocovania pripomienkového konania. TASR o tom informoval komunikačný odbor Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR.

Pri rakovine prsníka máme na Slovensku účasť na skríningu len okolo 30 percent, čo je jedna z najnižších v celej Európskej únii. Pri skríningu rakoviny hrubého čreva je to ešte menej a na preventívne urologické prehliadky nechodí ani každý piaty muž. Pritom včasná diagnostika zachraňuje životy. Naším cieľom je priniesť nielen modernú diagnostiku, ale aj liečbu a inovatívne lieky do všetkých regiónov, aby nezáležalo na tom, kde žijete,“ uviedol Šaško.

Zdôraznil, že oblasť prevencie považuje za kľúčovú, preto podniká systematické kroky na posilnenie preventívnych programov či včasného záchytu onkologických ochorení. MZ pripomenulo, že v januári zriadilo Národné skríningové centrum, ktoré posilní riadenie a organizáciu národných skríningových programov. „Centrum nastaví podmienky pozývania na skríning, skríningové testy a ich intervaly, bude hodnotiť výsledky, manažment cieľovej populácie či osvetu a komunikáciu smerom k verejnosti. Dôležitou súčasťou jeho činnosti bude aj kontrola kvality poskytovateľov, zber a vyhodnocovanie dát, vzdelávanie odborníkov a príprava legislatívnych úprav,“ objasnil rezort.

Pripomenul aj vlaňajšie zavedenie organizovaného skríningu, ktorého cieľom je efektívnejšie pozývanie poistencov na preventívne vyšetrenia a zvýšenie účasti obyvateľstva na skríningových programoch. „Prevencia nesmie byť len prázdne slovo. Na ministerstve pracujeme na tom, aby cesta pacienta systémom bola plynulá a aby inovatívna liečba nebola výsadou len veľkých miest,“ dodal Šaško.

Rezort doplnil, že minulý rok rozšírili sieť preverených mamografických pracovísk z 26 na 33. Kategorizované boli vlani aj lieky určené na liečbu viacerých onkologických diagnóz, vrátane metastatického karcinómu prsníka, mnohopočetného myelómu, rakoviny krčka maternice, pľúc, prostaty, leukémií či metastatického kolorektálneho karcinómu.

MZ deklaruje, že pripravuje aj opatrenia na zlepšenie dostupnosti a úhrady prsných epitéz a zdravotníckych pomôcok pre pacientky po mastektómii. Ako spresnil, po novom budú mať pacientky k dispozícii pooperačné epitézy už počas hospitalizácie. Pracuje podľa jeho slov aj na zabezpečení automatickej dostupnosti genomických testov pre ženy s rakovinou prsníka, ktoré pomôžu určiť, či má chemoterapia v ich prípade prínos.

Rezort podotkol, že klinická onkológia je jednou z odborností zahrnutých do druhej fázy pilotnej prevádzky nového zoznamu zdravotných výkonov, ktorá bude spustená v apríli 2026.

