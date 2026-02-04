  • Články
Bratislava

SaS: Sociálna poisťovňa má ďalšiu kauzu, Tomáš musí konať

  • DNES - 11:26
  • Bratislava
SaS: Sociálna poisťovňa má ďalšiu kauzu, Tomáš musí konať

Sociálna poisťovňa musí vysvetliť nevýhodný prenájom budovy, tvrdí strana SaS.

Sociálna poisťovňa (SP) si v Nitre prenajala budovu, ktorú dva mesiace pred tým predala štátna Slovenská pošta súkromnej firme. Cena za trojročný prenájom je pritom vyššia, ako bola kúpna cena nehnuteľnosti. V stredu na to upozornila opozičná strana SaS, podľa ktorej je to po údajne nevýhodnej kúpe budovy v Žiline už druhý prípad, ktorý musí poisťovňa vysvetliť.

V decembri 2024 predala Slovenská pošta, čiže štátna inštitúcia, budovu v Nitre súkromnej firme, ktorá sa nazýva RK Consulting, za 365.000 eur. Už o dva mesiace neskôr, teda vo februári 2025, táto firma prenajala túto budovu, ktorú kúpila od štátu, Sociálnej poisťovni, štátnej organizácii za 440.000 eur na tri roky,“ povedala poslankyňa za SaS Martina Bajo Holečková. Riaditeľka Sociálnej poisťovne v Nitre je podľa Bajo Holečkovej zároveň rodinne prepojená s majiteľkou firmy RK Consulting a pred niekoľkými rokmi figurovali aj v jednej firme.

Sociálna poisťovňa musí podľa SaS okamžite odpovedať a transparentne vysvetliť, čo sa stalo, ako stihla urobiť súťaž na prenájom za dva mesiace a ako vyzeral prieskum trhu. Zároveň podľa poslankyne treba ozrejmiť, ako je možné, že SP prenajala budovu od rodiny a majetkovo prepojenej osoby s riaditeľkou pobočky v Nitre. „Sociálna poisťovňa spravuje miliardy zo štátneho rozpočtu, miliardy z odvodov ľudí. A je povinná efektívne využívať verejné zdroje, preto musí byť práve Sociálna poisťovňa výkladnou skriňou transparentnosti a premiantom v efektívnosti využívania štátnych peňazí,“ dodala poslankyňa.

Poslanec za SaS Vladimír Ledecký plánuje navrhnúť poslanecký prieskum v Sociálnej poisťovni, ktorým by chcel zistiť, aké ďalšie prenájmy či nákupy nehnuteľností uskutočnila. „Dúfam, že koalícia tomu nebude brániť a nemá viacej čo skrývať, lebo je podozrenie, že toto neboli jediné veci,“ dodal.

Sociálna poisťovňa na zverejnené informácie reagovala, že nové priestory potrebovala pre svojich posudkových lekárov a registratúru. Cena bola stanovená po prieskume trhu, zodpovedá trhovým cenám za prenájom v tomto regióne a je nižšia ako cena, ktorú dovtedy SP platila v dvoch iných priestoroch, dodala. „Ak sa však potvrdí možný konflikt záujmov pani riaditeľky v Nitre, generálny riaditeľ a Dozorná rada Sociálnej poisťovne budú konať,“ uviedol hovorca SP Martin Kontúr.

Zdroj: Info.sk, TASR
